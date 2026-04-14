CHP lideri Özgür Özel grup toplantısında konuştu. Özel, AK Partililere açık destek çağrısında bulunurken, "Ya atanmışların ve hanedanın iktidarı için bu ayıba ortak olacaksınız ya da otokrasiye karşı demokrasi mücadelemizde bizimle birlikte olacaksınız” dedi.

Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Tüm milletvekillerimiz adına, 81 ilde baba ocağının dumanını tüttüren il başkanlarımıza, Türkiye'nin dört bir yanından buraya gelen, sesimize ses, nefesimize nefes olanlara selam olsun...

Çok yoğun bir haftayı geride bıraktık, daha yoğun geçecek bir haftaya hep birlikte merhaba dedik...

Cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçtikten sonra keyfiliğin arttığı, kurumların hiçe sayıldığı, en önemli kurumlardan olan Meclis'in dahi sesinin kısıldığı bir sürecin içinde. büyük bir gerileme yaşadık. Hem politik, hem ekonomik olarak..."

"AK PARTİ KENDİ İÇİNDE DEMOKRATİK İTİRAZI ÜRETECEKTİR"

“Ya AK Parti kendi içinde demokratik itirazı üretecektir ya da bir ailenin hanedanına teslim olup, siyasete gençlik kollarından beri emek verenlerin bir şey olamayacağı bir siyaset olacak.

"OTOKRASİYE KARŞI DEMOKRASİ MÜCADELEMİZE ORTAK OLUN"

Buradan AK Parti’de siyaset yapan ama siyaseti siyaset gibi yapmak isteyenlere söylüyorum. Ya atanmışların ve hanedanın iktidarı için bu ayıba ortak olacaksınız ya da otokrasiye karşı demokrasi mücadelemizde bizimle birlikte olacaksınız”

"FATURA MİLLETE KESİLİYOR"

Birisinin yanlış ekonomi ve faiz politikasıyla ekonomi zayıfladı. Merkez Bankası'nın başkanları laf dinlemiyor diye değiştirildi. Fatura hep milletimize kesildi.

Bizim tek haneli olması gereken enflasyonumuz yüzde 80'lerden döndü. Yabancı yatırımcı gelmedi, yerleşik olanlar bile paralarını dışarı çıkarmaya çalıştılar. Dünya devleri paralarını, yatırımlarını Balkan ülkelerine kaydırdılar. Son olarak da 19 Mart 2025'te yapılan sivil darbeyle 60 milyar dolar satıldı, yabancı yatırımcı ülkeyi terk etti. Bu iktidar, milletin ekmeğini küçülten bir iktidardır.

Eskiden ekonomik krizler yaşandığı yıllarda anılırdı, şimdi yılı yok çünkü bitmek bilmiyor. Kronik çoklu kriz ortamındayız. İran savaşına da hazırlıksız yakalandık. Yoksullukta, yüksek enflasyonda, işsizlikte, gelir ve vergi adaletsizliğinde Avrupa birincisiyiz. Hukukta da adaletsiz bir iktidarla muhatabız. Bu yönetim ekonomiye en ağır zararın verildiği 19 Mart darbesinin sonuçlarıyla yüzleşmekten kaçıyor ama dünyadan da bunu gizleyemiyor. Mehmet Şimşek, slaytlarla 1 Mart'ta yaptığı sunumda diyor ki 19 Mart'a çoklu şoklar dönemi."