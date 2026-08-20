Özel yurtlarda fiyat patladı: En ucuz oda bile servet değerinde

Şişli'deki özel öğrenci yurdunun genel müdürü Ferah Tan, "Yurdumuzda 1, 2, 4 ve 6 kişilik odalarımız var. Lokasyon olarak çok emniyetli ve merkezi bir noktadayız. Öğrencilerin tercih etme amaçları buranın sosyal yaşam açısından çok daha sağlıklı ve güvenli olması. Geçen seneye göre fiyatları çok fazla yükseltmedik. Geçen sene 2 kişilik odalarımız 28 bin lirayken, bu sene 32-33 bin bandında. 6 kişilik odamız kişi başı 21 bin lira civarında. Onun dışında 9 farklı odamız var. Bunların fiyatları kendi içinde değişiyor. Öğrenciler genel olarak 2 kişilik odaları daha çok tercih ediyorlar. Ekonomik koşullar ne şekilde el veriyorsa ona göre değişebiliyor. 6 kişilik tercih edenler de var; 4 kişilik bazalı ve ranzalı odalar da var. Şu an doluluk oranımız yüzde 50 civarında. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte aramalar ve ziyaretler yoğunlaştı.