Gazeteci Noyan Doğan, köşesinde özel sağlık sektöründe taşları yerinden oynatan sürecin 2025 yılının Temmuz ayında doktorlara yönelik çıkartılan yeni bir kanunla başladığını belirtti. Doktorlara aynı anda iki hastanede birden kadrolu ve sigortalı çalışma imkanı tanıyan kanun kapsamında, çalışma izinlerinin yenilenmesi için verilen sürenin 1 Haziran'da resmen dolduğunu hatırlatan Doğan, bu gelişmenin faturasının doğrudan vatandaşa çıkacağını ifade etti.

"ESKİ DÜZEN ÖZEL HASTANELERE CİDDİ AVANTAJ SAĞLIYORDU"

Noyan Doğan, köşesinde 2025'in Temmuz ayına kadar uygulanan ve hastanelerin işine gelen eski çarkı şu sözlerle özetledi:

"Özel hastaneler ile çalışan doktorlar, 2025’in Temmuz ayına kadar, kendi kurdukları şirketler üzerinden hastanelere fatura düzenleyip, ücretlerini alıyorlardı. Bir anlamda 4/b, yani Bağ-Kur statüsündeydiler, hastanenin kadrolu personeli değillerdi. Bu sayede de özel hastaneler çalıştırdıkları doktorların SGK ve vergi maliyetini üstlenmiyorlardı. Bu durum hastanelere ciddi avantaj sağlarken, doktorlar için de dezavantajdı. Sigortalı olmadıkları için yıllık izne çıktıklarında ücretleri kesiliyor, kıdem tazminatı hakları olmuyor, daha da önemlisi emeklilik için doğru dürüst sigorta primleri yatmıyordu."

1 HAZİRAN İTİBARIYLA ŞARTLAR TAMAMEN DEĞİŞTİ

Geçen yıl çıkan yasayla bu mağduriyetin giderildiğini ve doktorların artık 4/a (SSK) statüsünde hastanenin kadrolu personeli olduğunu belirten Doğan, yeni dönemin getirdiği yükümlülüklere dikkat çekti. Artık her hastanenin, çalıştırdığı doktoru ayrı ayrı sigortalı gösterip brüt ücret üzerinden prim ödemek zorunda olduğunu kaydeden usta yazar, bu primlerin doktorların emekliliğine, kıdem tazminatına ve yıllık izin haklarına olumlu yansıyacağını aktardı.

"HASTANELER YÜKÜ AZALTMANIN FORMÜLÜNÜ BULDULAR"

Yeni kanunun özel hastanelerin vergi ve sigorta yükünü ciddi şekilde artırdığını; hastanelerin her doktor için yüzde 15 gelir vergisi ve yüzde 31’in üzerinde sigorta primi ödeyeceğini belirten Noyan Doğan, aylık 297 bin liralık SGK üst tavan sınırına da vurgu yaparak yazısına şöyle devam etti:

"Özel hastaneler bu yükü azaltmanın formülünü buldular. Nasıl mı? Doktordan kaynaklı maliyet artışını, sigorta şirketleriyle, dolayısıyla da özel ve tamamlayıcı sağlık sigortası olan vatandaşlarla paylaşarak. Şimdilerde, özel hastaneler, 1 Haziran’da uygulamaya giren yeni düzenleme hakkında sigorta şirketlerine peşi sıra yazılar yazıp; sağlık hizmetinin maliyetinin arttığını, bugüne kadar karşı karşıya kalınan en ağır maliyet olduğunu ve sağlık sisteminin sürdürülebilirliği adına bu maliyetin paylaşılacağını bildiriyorlar. Öğrendiğime göre kimi hastane grubu sigorta şirketlerine yansıtacakları maliyet artışını yüzde 10 olarak belirlerken, kimi hastaneler yüzde 15 olarak belirlemiş."

SİGORTA PRİMLERİ YÜZDE 10-15 ARTACAK!

Hastanelerin bu hamlesinin ardından sigorta şirketlerinin de bu artışı kaçınılmaz olarak sigortalılara yansıtacağını belirten Doğan, önümüzdeki günlerde özel sağlık sigortalarının fiyatının yüzde 10 ila yüzde 15 artacağını ilan etti. Zamların bugünden yarına hemen yansımayabileceğini ancak birkaç aya kalmaz sistemde görüleceğini vurgulayan usta yazar, özellikle önümüzdeki günlerde özel sağlık sigortası yenilemesi gelenlerin bu artıştan doğrudan etkileneceğini belirtti. Doğan, her yıl başında sigorta primi ve vergi oranlarında yaşanacak artışların da bundan sonra özel sağlık sigortalılara sürekli prim artışı olarak geri döneceğinin altını çizdi.