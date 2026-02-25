CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Alican Uludağ’ı Silivri’de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ziyaret etti. Özel, ziyaretin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Uludağ’ın hâlen geçici koğuşta tutulduğunu ifade eden Özel, cezaevi koşullarına ilişkin, “Hâlâ geçici koğuşta tutuluyor. Bu yüzden televizyondan, gazeteden, kitaptan, kantinden alışveriş yapma hakkından mahrum. 10 kişilik koğuşta 25 kişi kalıyor” dedi.

'SİYASİLERİN KESTİĞİ CEZA...'

Tutuklamaya yönelik eleştirilerini sürdüren Özel, sosyal medya paylaşımlarında hakaret bulunmadığını savunarak, “Sosyal medya paylaşımlarında hakaret olmadığı ortada. Yetki bakımından da sorunlu bir tutukluluk. Buradan ceza alsa bile yatarı olmayan bir suçtan içeride tutulması siyasilerin ona kestiği bir cezadır” ifadelerini kullandı.

Gözaltı sürecine de değinen Özel, “İki çocuğunun gözü önünde, rahatça kıyafet değiştirmesine bile izin verilmeden gözaltına alındı. Bu da iktidarın ondan duyduğu rahatsızlığı gösteriyor. Yattığı her gün Türkiye adına utanç verici bir durumdur” diye konuştu.

'BU YANLIŞTAN DÖNÜLMELİ'

Özel, konuyla ilgili Almanya’dan gelen açıklamaların Türkiye’nin dış imajına zarar verdiğini belirterek, “Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli. Kendisi de yaşadığı tüm zorlukların onu yıldırma maksatlı olduğunu değerlendiriyor ve boyun eğmeyeceğini ifade ediyor. Ankara’da ve siyasette, mesleğini yapış biçimine saygı duyduğumuz, doğru haber yapan bir gazeteci” dedi.

Alican Uludağ’ın tutukluluğunun basın özgürlüğü açısından da değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Özel, sözlerini “Onun içeride geçirdiği her gün, halkın da bağımsız bir kaynaktan doğru haber alma hakkının kısıtlandığı gündür” diyerek tamamladı.