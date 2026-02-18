2017 yılında 234,2 milyar dolara kadar yükselerek rekor kıran dış borç 2022 yılına kadar düşerek 151,3 dolara kadar düştü.

Ancak dış borçtaki düşüş ne olduysa 2022 yılından sonra kademeli şekilde arttığı gözlemlendi. 2025 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, uzun vadeli kredi borcunun 13,1 milyar dolar arttı.

Son olarak dördüncü çeyrekte özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 219,7 milyar dolara kadar ulaştığı görüldü. Rekora koşan kredi borcunun 2017 yılındaki 234,2 milyar doları aşmasına ise 15 milyar dolar kaldı.

Bir önceki çeyreğe göre finansal kuruluşların toplam borcu 5,6 milyar doları, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu ise 6,6 milyar dolar artış gösterdi.

Aynı dönemde finansal kuruluşların uzun vadeli borçları 6,4 milyar doları, finansal olmayan kuruluşların uzun vadeli borçları 6,7 milyar doları artış kaydetti.

Kısa vadede ise finansal kuruluşların borçları 0,8 milyar doları, finansal olmayan kuruluşların borçları 0,2 milyar doları azaldı.

210,9 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,2'sinin ABD doları, yüzde 31,0'ının Euro, yüzde 2,7'sinin Türk lirası ve yüzde 8,1'inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu belirtildi.