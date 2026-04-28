CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV’ye yaptığı açıklamalarda partinin yeni stratejik hamlesini paylaştı. Bir yıldır genel başkan düzeyinde yürütülen çalışmaların artık tüm örgütle sahaya yayılacağını belirten Özel, kampanya sürecini şu sözlerle tarif etti: "4 Mayıs’tan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi aslında fiilen seçim kampanyasını başlatıyor. Bir süredir genel başkan düzeyinde seçim kampanyası yapıyorduk... Seçime giderken kampanya 360 derece bir iş ve bu sadece genel başkanın değil partinin başta milletvekillerinin, MYK ve PM üyelerinin sahada olması gereken bir süreç."

"SEÇİMLER EN GEÇ EKİM 2027’DE"

Özel’in açıklamalarında en çok dikkat çeken kısım ise erken seçim için verdiği net tarih oldu. Ankara kulislerindeki havayı değerlendiren Özel, öngörüsünü şu ifadelerle dile getirdi: "Ben kendi şahsıma seçimlerin en geç 2027'nin Ekim ayında yapılacağını düşünüyorum. 2027 Ekim'den geçe kalmayacağını, zaten bütün Ankara'daki emareler bunun üzerine yoğunlaşıyor. Her an baskın seçim, erken seçim olabilecek, erken seçimi icap ettirebilecek siyasi gelişmeler olabilecekmiş gibi her an hazır olmamız lazım. O yüzden kampanyayı başlatıyoruz."

186 BİN SANDIK GÖREVLİSİ KAPI KAPI GEZECEK

Yeni dönemde sandık görevlilerinin sadece seçim günü değil, kampanya boyunca aktif olacağını vurgulayan Özel, hazırlıkların tamamlandığını şu sözlerle anlattı: "Eskiden sandık görevlileri seçimlere iki üç ay kala belirlenirdi. Biz şimdiden belirledik. 186 bin kişi. 4 Mayıs günü 106 bini sahaya çıkıyor. Kapıları çalmaya başlayacaklar. Kendi sandık çevrelerindeki 300 kişiyi, bu 200’e yakın haneye denk geliyor. İlk ziyaretleri yapacaklar... Hemen her ay sandık görevlisinin gidip sorumlu olduğu kapıyı çalıp, kendini tanıtacağı partinin hem programını hem vaatlerini anlatacağı işe başlıyoruz."

"GERİ ADIM YOK, VİTES YÜKSELTİYORUZ"

Belediyelere yönelik saldırılara hizmetle cevap vereceklerini belirten Özel, üç aşamalı kampanya planının ikinci evresine geçtiklerini vurguladı: "Geri çekilmek, saldırıların karşısında geri adım atmak yerine aksine vites yükseltiyoruz... Sayıları birkaç ay içinde 186 bine çıkacak sandık görevlilerimiz 81 ilde ve tüm seçilmişlerimizle vites yükseltip kampanyanın ikinci evresine geçiyoruz. Bir sene sonra da üçüncü evre tam kampanya dönemine gireceğiz."