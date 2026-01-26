Özel okullarda erken kayıt süreciyle birlikte yıllık ücretler 1,5 milyon lirayı geride bıraktı. Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Yılmaz Yurdakul, “Veliler, okul ücretini ödemek için yüzbinlerce, hatta milyon liraları bulan banka kredileriyle, dişiyle tırnağıyla elde ettiği varsa arabası, arsa gibi birçok birikimini satarak çocuklarına daha iyi bir gelecek sağlamak amacıyla özel okula gönderiyorlar” dedi.

Nefes gazetesinin haberine göre, yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında özel okullar erken kayıt dönemine girdi. Prestijli kurumların birçoğunda yıllık eğitim bedeli 1,5 milyon lirayı aşarken, bazı okullarda yemek, kırtasiye ve forma masrafları bu tutara dahil edilmiyor.

“VELİLER, EV VE ARABALARINI SATIYOR”

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Yılmaz Yurdakul, Nefes’e verdiği demeçte anaokulundan üniversiteye kadar tüm eğitim kademelerinde ücretlerin karşılanamaz boyutlara ulaştığını vurguladı. Yurdakul, “Veliler, okul ücretini ödemek için yüzbinlerce, hatta milyon liraları bulan banka kredileriyle, dişiyle tırnağıyla elde ettiği varsa arabası, arsa gibi birçok birikimini satarak çocuklarına daha iyi bir gelecek sağlamak amacıyla özel okula gönderiyorlar” dedi. Yurdakul sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tüm kademelerdeki özel okullardan yıllık 300 ile 600 bin lira aralığında ücretler istenirken bu yıl 2-2.5 milyon liraya kadar ücretler isteniyor. Özel okulların ücret artışları denetlenirken servis, ulaşım, kırtasiye, kitap, etkinlik ve geziler gibi masraflar çoğu zaman denetim dışı kalıyor. Bu masraflar da yıllık toplam maliyeti ciddi şekilde artırabiliyor.”

Yemek masraflarının 80 bin ila 220 bin lira bandında seyrettiğini, üst segment okullarda bu tutarın daha da yükseldiğini belirten Yurdakul, “Özel okullarda servis hizmeti, eğitimin ayrılmaz bir parçası gibi sunuluyor. Ancak denetimsizlik ve fahiş ücretler veliler için ciddi bir mağduriyet yaratıyor. Yıllık 50 bin liraya kadar çıkabiliyor” dedi.

Çok sayıda özel okulun belirli yayınevlerinden paket kırtasiye satın almayı zorunlu kıldığını hatırlatan Yurdakul, “Bu paketler çoğu zaman piyasa fiyatlarının çok üzerinde oluyor” ifadesini kullandı.

KDV SIFIRLANSIN

Veli-Der’in Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ivedi müdahale beklediğini ifade eden Yurdakul, “Kısa vadede tavan fiyat uygulaması başta olmak üzere eğitimdeki KDV oranının sıfırlanmasını talep ediyoruz” diyerek taleplerini yineledi.