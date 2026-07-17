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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu İl Müftülüğü İl Engelli Koordinatörü ve OSKADER Başkanı Yekta Köse, görev yeri değişmesine rağmen özel gereksinimli öğrencisini yalnız bırakmadı.

Her gün öğrencisini kendi aracıyla kursa taşıyan Köse, çocuklara Kur'an-ı Kerim’i sevdirmek için çiğ köfteden dondurmaya uzanan ezber bozan ikramlar hazırlıyor.

Ordu’da görev yapan fedakar Kur'an kursu öğreticisi Yekta Köse, sevgisi ve meslek aşkıyla sınırları zorluyor. Geçtiğimiz yıl görev yaptığı camide özel gereksinimli bir öğrenciyle sarsılmaz bir gönül bağı kuran Köse, bu yıl farklı bir mahalleye görevlendirilmesine rağmen öğrencisinden kopmadı.

"SADECE ONUN OLDUĞU KURSA GİDERİM"

Öğretmeninin başka bir mahalleye tayin olduğunu öğrenen özel öğrenci, ailesine "Sadece onun olduğu kursa giderim" diyerek öğretmenine olan bağlılığını gösterdi.

Durumdan haberdar olan fedakar öğretmen Yekta Köse ise hiç tereddüt etmeden harekete geçti.

HER GÜN KENDİ ÖZEL ARACIYLA TAŞIYOR

Öğrencinin eğitimden geri kalmaması için kolları sıvayan Köse, her gün öğrencisini evinden kendi özel aracıyla alıyor.

Yeni görevlendirildiği Kur'an kursuna getirerek din eğitimini bizzat veren fedakar öğretmen, ders bitiminde ise yine öğrencisini güvenle evine, ailesine teslim ediyor.

Yekta Köse, yaptığı açıklamada, "Bir çocuğun kalbine giden yol, onun dünyasına güven ve sevgi aşılamaktan geçer. O bizim başımızın tacı" ifadelerini kullandı.

EZBER BOZAN İKRAMLAR. ÇİĞ KÖFTEDEN KARPUZA

Fedakar öğreticinin örnek davranışları sadece öğrencisini taşımakla da sınırlı kalmıyor.

Kurstaki tüm çocukların Kur'an-ı Kerim’i sevmesi ve kursa devamlılığının sağlanması için her gün kendi bütçesinden sürpriz ikramlar hazırlıyor.

Kursta eğitim alan çocukları her gün farklı bir menü bekliyor.

Kimi gün çiğ köfte ve ayran,Kimi gün çikolata, kek ve meyve suyu,Sıcak yaz günlerinde karpuz ve kek,Haftanın ödülü olarak ise haftada bir gün dondurma şöleni.

"DİN EĞİTİMİ SEVGİYLE TAÇLANIYOR"

Eğitimi adeta bir şenliğe dönüştüren bu yaklaşım, hem velilerin hem de mahalle sakinlerinin büyük takdirini topluyor.

Çocuklarının kursa büyük bir heyecanla gittiğini belirten veliler, "Hocamız sadece ders vermiyor; merhameti, paylaşmayı ve sevgiyi yaşayarak öğretiyor.

Kendisinden Allah razı olsun" diyerek şükranlarını dile getiriyor.

Sıcak yaz günlerinde çocukların zihninde tatlı birer anı bırakan bu eğitim seferberliği, fedakarlığın ve sevginin iyileştirici gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor.