Türk Polis Teşkilatı’nın 181. Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, özel öğrenciler ve Atakum Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle program düzenlendi.

Özel öğrenciler, hazırladıkları anlamlı gösterilerle emniyet teşkilatı mensuplarına duygu dolu anlar yaşattı. Öğrencilerin samimiyeti ve performansı, protokol ve emniyet yöneticilerinin takdirini kazandı.

Programın sonunda konuşan Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, özel öğrencilere ve onları yetiştiren öğretmenlere teşekkür ederek, "Bu anlamlı program, bizlere görevimizin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Sevginin ve fedakârlığın buluştuğu bu güzel etkinlikte emeği geçen herkese minnettarız" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa ayrıca İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, protokol üyeleri, öğretmenler, özel öğrenciler ve çok sayıda emniyet mensubu katıldı.