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Kaynak: AA / DHA / İHA

Olay, Denizli'nin Acıpayam Belediyesi binasında Yeniköy Mahalle Muhtarı Elmas Abut ile Belediye Özel Kalem Müdürü K.A. arasında yaşandı. Mahalle talepleri ve düğün platformu kullanımı nedeniyle çıktığı belirtilen tartışma kısa sürede büyüdü ve tarafların şikayeti üzerine adli sürece taşındı.

GÜVENLİK KAMERALARI MAHKEMEYE DELİL OLDU

Acıpayam 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, belediye içerisindeki güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Görüntülerde kadın muhtarın görevli personelin üzerine yürüdüğü, hakaret ve tehditlerde bulunduğu iddiaları dava dosyasına yansıdı.

Muhtar Elmas Abut ise savunmasında suçlamaları reddederek yaşananlardan dolayı pişman olduğunu ifade etti.

MAHKEMEDEN HAPİS VE PARA CEZASI KARARI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Muhtar Elmas Abut’a öncelikle 3 ay hapis cezası verdi. Sabıka durumu ve basit yargılama usulü indirimleri uygulandıktan sonra ceza 1 ay 26 güne düşürüldü. Verilen hapis cezası, sürenin kısa olması ve suçun niteliği göz önünde bulundurularak adli para cezasına çevrildi.