CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KİPTAŞ Kartal Kaper Sitesi'nin teslim töreninde yaptığı konuşmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçeler için 29 Mart 2026'da sandık kurulması gerektiğini belirterek Erdoğan’a seslendi.

Yıllardır Erdoğan'a atfedilen "İstanbul'u kaybedersek Türkiye'yi kaybederiz" sözünü hatırlatan Özel, "Her gece kendi sesiyle uyanıyor: 'İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır, İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder, Erdoğan İstanbul'u kaybetti, bir soraki seçimde Türkiye'yi de kaybedecek. İmamoğlu İstanbul'u kazandı, bir sonraki seçimde Türkiye'yi de kazanacak” sözlerini sarf etti.

'29 MART'TA SANDIKLARI KURALIM'

“Benim cesaretim var” diyen Özel, "Elimizdeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni, yerel yönetimlerini... Ben seninle erken seçime gitmeye varım, bırakırız. Gel karşımıza çık. 29 Mart'ta sandıkları İstanbul'da kuralım. Sen kazanırsan Ekrem Başkan aday değil, ben de siyasette yokum" ifadelerini kullandı.

'BİZ KAZANIRSAK YAKAMIZDAN DÜŞECEKSİN'

Özel açıklamalarının devamında şunları söyledi, "Bu kadar iddialıyım. Biz kazanırsak yakamızdan düşeceksin, erken seçim sandığını getireceksin. Hodri meydan, İstanbulluların önünde çağırıyorum, 29 Mart'ta kararı İstanbul versin. Sen kazanırsan biz yokuz, biz kazanırsak Türkiye'ye erken seçim sandığı istiyoruz. Hodri meydan."