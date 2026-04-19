Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan özel bir hastanede çıkan yangın, gece saatlerinde korku dolu anlara neden oldu. Havalandırma boşluğundan yükselen dumanı fark eden çalışanların ihbarı üzerine hastane kısa sürede boşaltıldı.

Olay, Yahya Kaptan Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerindeki Özel İlgi Çocuk Tıp Merkezi’nde meydana geldi. Çalışanların durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastane içinde kısa sürede yoğun duman oluşurken, içeride bulunan hastalar, refakatçiler ve sağlık personeli kontrollü şekilde tahliye edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.