Özel hastanede bel fıtığı ameliyatı olan bir vatandaş, tetkikler hariç 73 bin lira ödediğini düşünüyordu. e-Devlet’e baktığında ise SGK’nın hastaneye sadece 19 bin 180 lira ödediğini gördü. Arada kalan 34 bin 638 liralık fark için verdiği mücadele sonuç verdi. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), özel hastanenin Sağlık Uygulama Tebliği’ne aykırı şekilde fazla ücret aldığını tespit etti ve hastaneye yasal faiziyle birlikte iade tavsiyesinde bulundu.

HASTANE NE DEDİ?

Hastane yönetimi KDK’ye gönderdiği yazıda, “Hasta kendi rızasıyla özel hizmet almak istedi, ücret farkını kabul etti” savunmasını yaptı. “Bilgisi ve rızası dahilinde ödenen parayı iade edemeyiz” görüşünü bildirdi.Ancak SGK’dan gelen resmi yazı tabloyu değiştirdi. Tebliğe göre SGK’ya fatura edilen tutarın en fazla iki katı kadar fark alınabiliyor.

Bu sınırın aşıldığı net şekilde ortaya çıktı.

KDK KARARI: “SAĞLIK HAKKINA ÖLÇÜSÜZ MÜDAHALE”

KDK, başvurucuyu haklı buldu ve önemli bir karar aldı:“Hastane tarafından ilave ücret sınırını aşan bir hizmet bedeli alınması ve SGK’nın gerekli koruyucu önlemleri almaması nedeniyle, başvuranın sağlık hakkı ile vücut bütünlüğünün korunması hakkına ölçüsüz bir müdahalede bulunulmuştur.”

Kurum, hastaneye 34 bin 638 liranın yasal faiziyle birlikte iade edilmesi tavsiyesinde bulundu.

Ayrıca benzer mağduriyetlerin önlenmesi için SGK’ya da önemli bir öneride bulundu:

Özel hastanelerle yapılan afiliye protokollerinde koruyucu, önleyici ve yaptırım içeren maddelerin yer almasını istedi.

VATANDAŞ NE YAŞADI?

Ameliyat sonrası e-Devlet kontrolü yapan hasta, ödediği paranın büyük kısmının karşılıksız olduğunu fark edince KDK’ye başvurdu. KDK’nin devreye girmesiyle, yıllardır tartışılan “özel hastane fark ücretleri” bir kez daha gündeme geldi.

Bu karar, özellikle SGK’lı hastaların özel hastanelerde yaşadığı fiyat belirsizliği ve aşırı ücret mağduriyetleri açısından emsal niteliği taşıyor.