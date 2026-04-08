Yangın, Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki Şahin Y. idaresindeki 06 CBK 318 plakalı otomobilin motor kısmından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı.

Durumu fark eden otomobil sürücüsü aracını emniyet şeridine çekti. Bu sırada olay yerinden geçen özel harekat polisleri ise yolu trafiğe kapatarak alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yanan otomobil ise kullanılamaz hale geldi.