Bingöl'de 2022 yılında meydana gelen patlamada ağır yaralanarak şehit olan Özel Harekat Polisi Necati Aygün, Çine Karakollar Merkez Camii'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmişti.

Özel Hareket Polisi bu kez özel görevde: Sınıfta duygu seline hakim olunamadı - Resim : 1

Şehit Aygün'ün Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Güzelhisar İlkokulu'nda okuyan 8 yaşındaki kızı Aysel Naz Aygün'e doğum gününde Aydın Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri sürpriz yaptı.

Özel Hareket Polisi bu kez özel görevde: Sınıfta duygu seline hakim olunamadı - Resim : 2

İlkokul ikinci sınıfa giden Aygün'ün sınıfına giden Özel Harekat polisleri, sınıfa pasta ile girerek küzük kıza hediyeler verdi. Duygusal anların yaşandığı kutlamada, minik Aysel Naz'ın mutluluğu yüzüne yansıdı.

Özel Hareket Polisi bu kez özel görevde: Sınıfta duygu seline hakim olunamadı - Resim : 3
Şehit polisin eşi Gülçimen Aygün de kızının doğum günü kutlamasına katılarak, Aysel Naz ile birlikte pastayı kesti.

Özel Hareket Polisi bu kez özel görevde: Sınıfta duygu seline hakim olunamadı - Resim : 4

Özel Hareket Polisi bu kez özel görevde: Sınıfta duygu seline hakim olunamadı - Resim : 5

Özel Hareket Polisi bu kez özel görevde: Sınıfta duygu seline hakim olunamadı - Resim : 6