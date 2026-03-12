İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik çalışma başlatıldı.

‘Kasten öldürme’ suçundan hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan T.S.’nin kent merkezindeki ikametinde saklandığını tespit edildi. Düzenlenen operasyonla hükümlü evinin yakınlarında yakalandı.

‘Reşit olmayanla cinsel ilişki’ ve ‘Hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.Ç.’nin gizlendiği adresi tespit edildi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri koçbaşıyla ikamet ettiği evin kapısını açarak, hükümlüyü yakaladı. T.S. ve S.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon kapsamında, B.K. ile arkadaşları R.Ç. ve B.S. hakkında ise tutuklu veya hükümlünün kaçmasına imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı.

