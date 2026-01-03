Eskişehir'de yaşanan intihar girişimi film gibi sahnelere şahit oldu. Soğuk havaya aldırmayan şahıs inşaatın çatısında saatlerce şarkı söyleyip bağırıp çağırdı.

ÖZEL HAREKAT TİMLERİ OLAY YERİNDE

Polisin saatlerce ikna etmeye uğraştığı A.M., ekiplere zor anlar yaşattı. Çabalar sonuç vermeyince, Özel Harekat Timleri olay yerine intikal etti. Ailesi ile irtibat kurulan adamın eşi polis ekiplerince inşaatın önüne getirildi. Ekipler, şahsın aşağıya inerse eşiyle görüşebileceğini söylediler. Ayakta olan A.M. bu defa bulunduğu yerde oturarak ayaklarını aşağıya sarkıttı. O anlara tanıklık eden bir vatandaş, "Atma kendini, in aşağıya, bak gelmeyeyim yanına" diye bağırdı.

EŞİYLE GÖRÜŞTÜRÜLÜNCE İNTİHAR ETMEKTEN VAZGEÇTİ

Polis ekipleri, kadını inşaatın 8'inci katına götürerek A.M. ile görüştürdü. Eşi ile konuştuktan sonra ikna olan şahıs, ambulansa bindirilirken ağladı. Soğuk havada uzun süre beklemesi sebebiyle hipotermi geçirdiğinden şüphe edilen A.M.'nin Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Öte yandan, kadının şahısla ilgili uzaklaştırma kararı aldığı ve şahsın 1 gün önce ailesini arayarak intihar edeceğini söylediği bilgisi edinildi.