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Kaynak: AA / DHA / İHA

Kaza, 22 Eylül'de saat 13.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Yıldırım D.'nin kullandığı 16 M 06011 plakalı özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmek için ilerleyen Zübeyda Yıldız'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan Yıldız için bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yıldız, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Hastanede yapılan kontrollerde beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Zübeyda Yıldız ameliyata alındı.

Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürdürülen Yıldız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kazadan 5 gün sonra, öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Otobüs sürücüsü Yıldırım D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.