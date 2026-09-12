Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi



Tokat / Fatih Karaman-Tuba Ar Altunses / Yeniçağ



​Türkiye Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB), ilk genel toplantısını Tokat’ta gerçekleştirdi. Sektörün mevcut sorunlarının ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı organizasyon, Türkiye’nin dört bir yanından gelen sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

​Dedeman Otel’de düzenlenen toplantıya TÖHOB Genel Başkanı Kurtuluş Kara katılırken, ev sahipliğini TÖHOB Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Şükrü Süer üstlendi.

​Ülke genelindeki 20 farklı ilin kooperatif başkanının yer aldığı buluşmada, özel halk otobüsü işletmecilerinin karşılaştığı ekonomik ve operasyonel zorluklar ele alındı. Katılımcılar, toplu taşıma hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak adına atılması gereken adımları ve ortak çözüm yollarını değerlendirdi.