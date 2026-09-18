Kaynak: Haber Merkezi

Özel güvenlik görevlisi unvanını almak veya mevcut belgelerini yenilemek amacıyla ter döken adayların sınav değerlendirme süreçleri tamamlanma aşamasına geldi. Temel eğitim sınavına katılan adaylara yöneltilen 100 adet çoktan seçmeli sorunun her biri bir puan değerinde olup, toplam değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak.

Silahlı güvenlik olmak için silah farkı sınavına giren adayların durumu ise farklı değerlendirilecek. Bu gruba sorulan 25 adet silah bilgisi sorusunun her biri iki puan üzerinden hesaplanarak toplamda 50 puanlık bir ek değerlendirme tablosu oluşturulacak.

TARİHE AZ SÜRE KALDI

EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının yayımladığı resmi takvime göre, tüm bu değerlendirmelerin ardından sınav sonuçları 18 Eylül 2026 tarihinde erişime açılacak. Adaylar, sonuçların ilan edilmesiyle birlikte "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" adresi üzerinden sisteme giriş yapabilecek. Sonuç sorgulama işlemleri, adayların T.C. kimlik numaralarını kullanarak ilgili ekrana girmesiyle hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

KAÇIRANLAR İÇİN İKİ FARKLI TARİH ÖNE ÇIKIYOR

Diğer taraftan, yılın geri kalanında düzenlenecek özel güvenlik sınavlarının tarihleri de netleşmiş durumda. Mevcut sınavı kaçıranlar veya şansını yeniden denemek isteyen adaylar için EGM takviminde iki farklı oturum daha bulunuyor. Planlamaya göre 123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi sınavı 24 Ekim 2026 tarihinde yapılacak. Yılın son sınavı niteliğini taşıyan 124. Temel Eğitim ve 100. Yenileme Eğitimi ise 27 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirilerek 2026 yılı takvimi tamamlanmış olacak.