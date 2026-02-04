

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Özel güvenlik eğitimlerinde 1 Şubat 2026 itibariyle taban fiyat uygulaması zorunlu hale getirildi. Aksaray’da belirlenen ücret, çevre illere göre daha düşük olmasına rağmen sektörde kalite ve adaletin önünü açtı.

Özel Güvenlik sektöründe uzun süredir tartışılan eğitim ücretlerinde standartlaşma konusunda önemli bir adım atıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile birlikte, 1 Şubat 2026 tarihi itibariyle özel güvenlik eğitimlerinde ders saati başına taban fiyat uygulamasına geçildi.

Bu kapsamda, geçtiğimiz hafta Aksaray Vali Yardımcısı Hakan Kılınçkaya başkanlığında toplanan İl Özel Güvenlik Komisyonu, Aksaray’da uygulanacak özel güvenlik eğitim taban fiyatını karara bağladı.

“HAKSIZ REKABET SONA ERECEK”

Komisyon toplantısına özel güvenlik eğitim kurumları adına katılan Aksaray Koruma Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Yücel, alınan kararın sektöre önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Yücel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“1 Şubat 2026 itibariyle özel güvenlik eğitim kurumları için ders saati başına taban fiyat uygulaması zorunlu hale getirilmiştir. Ekonomik koşullar, sektörün mevcut piyasa şartları ve çevre illerde uygulanan ücretler dikkate alınarak Aksaray için en uygun taban fiyat, komisyonumuz tarafından onaylanmıştır. Aksaray’da belirlenen ücret, çevre illere kıyasla daha düşük tutulmuştur. Bu uygulama ile eğitim kurumları taban fiyatın altında kursiyer kaydı yapamayacak, böylece haksız rekabetin önüne geçilecektir. Aynı zamanda özel güvenlik eğitimlerinin daha standart, nitelikli ve kaliteli şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.”

SENDİKADAN TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Çevre illere göre daha düşük taban fiyat belirlenmesine rağmen, özel güvenlik görevlilerinin haklarını koruma noktasında sürece katkı sunan isimlere teşekkür geldi.

Güvenlik-İş Sendikası Aksaray İl Başkanı Ramazan Ekinci, taban fiyatın belirlenmesinde önemli rol üstlenen Bahattin Yücel’e teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarete, Güvenlik-İş Sendikası Aksaray İl Başkan Yardımcısı Fatih Kapçı da eşlik etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, özel güvenlik görevlilerinin sahada karşılaştığı sorunlar, sektörün mevcut durumu ve çözüm bekleyen başlıklar ele alındı. Sendika yetkilileri, taban fiyat uygulamasının hem çalışanların emeğini koruyacağı hem de sektörün itibarını güçlendireceği konusunda görüş birliğine vardı.

SEKTÖR İÇİN YENİ DÖNEM

Alınan kararla birlikte Aksaray’da özel güvenlik eğitimi alanında fiyat istikrarı, eğitim kalitesi ve adil rekabet hedeflenirken, uygulamanın Türkiye genelinde sektöre örnek olması bekleniyor.