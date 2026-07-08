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Kaynak: AA / İHA

Iğdır’da özel gereksinimli çocuklara yönelik anlamlı bir proje hayata geçirildi. Özel gereksinimli çocuklar, düzenlenen etkinlikle ilk kez yüzme havuzunun heyecanını yaşadı.

Iğdır Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İnci Taneleri Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında çocuklar, hem yüzme deneyimi yaşadı hem de eğlenceli vakit geçirdi.

İLK KEZ HAVUZ HEYECANI YAŞADILAR

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yerleşkesindeki yarı olimpik yüzme havuzuna getirilen özel gereksinimli çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Daha sonra kendilerine havlu ve bone dağıtılan çocuklar, antrenörler eşliğinde havuza girerek yüzme etkinliğine katıldı. Çocukların mutluluğu ve heyecanı renkli görüntüler oluşturdu.

AMAÇ SOSYAL HAYATA KATILIMI ARTIRMAK

Gençlik ve Spor İl Müdürü Recai Şahin, projenin özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata daha aktif katılmaları ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla başlatıldığını söyledi.

Şahin, “Iğdır Valiliğimiz ve İnci Taneleri Derneğimiz ile birlikte özel gereksinimli çocuklarımız için bir çalışma başlattık. İlk etapta 15 çocuğumuz, antrenörlerimiz eşliğinde yüzme eğitimlerine katıldı. Amacımız çocuklarımızın kişisel gelişimlerine katkı sunmak” dedi.

YENİ BRANŞLAR DA PROGRAMA DAHİL EDİLECEK

Yüzme eğitimlerinin yanı sıra farklı spor branşlarının da projeye dahil edilmesi planlanıyor.

Şahin, ilerleyen süreçte jimnastik ve judo gibi branşların da programa eklenmesinin hedeflendiğini belirterek, haftada üç gün düzenlenecek etkinliklerle çocukların ve ailelerinin sosyal ve psikolojik olarak desteklenmesinin amaçlandığını ifade etti.

Etkinliğe katılan Mustafa Fırat Taşolar’ın eşi Didem Taşolar ise özel gereksinimli çocuklarla yakından ilgilenerek aileleriyle sohbet etti.