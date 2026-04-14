Burhaniye’de Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Zihinsel Engelliler Derneğinin işbirliğinde gerçekleştirilen yemek kursu büyük ilgi gördü.

Öğretmen Zehra Özaytaç’ın öncülüğünde mutfağa giren özel gençler. hamur açtı, pide ve pizza yaptı. Öğretmen Zehra Özaytaç, kursun amacına ulaştığını kaydederken, gençlerin mutlu olduklarını söyledi. Özel gençler de, mutluluklarını dile getirdi.

Kursun amacına ulaştığını kaydeden öğretmen Zehra Özaytaç, "Burhaniye Halk Eğitim Merkezi olarak engelli bireylerimize yemek alanında kurslar açtık. Burada engelli bireylerimizin kendilerine güvenlerini artırmak, onlarında bir şeyler başarabileceklerini göstermek istiyoruz. Onların hayatlarını kolaylaştırmak için ailelerine yardım etmelerini ve hayatta bir şeyler başarabileceklerini göstermek için yola çıktık. Biz amacımıza ulaştık. Geçen yılda kursumuzu açtık. Kursiyerlerimiz çok mutlu buraya gelmektedirler. Bu kursların daha da yaygınlaşması onlar için çok iyi olacak" diye konuştu. Kursiyerlerden Yağmur Özavcı, "Biz bu kursa geldik. Bunun için mutluyuz. Anneme evde yardımlar ediyorum. Bu gün biz pide yaptık. Zehra öğretmenimize teşekkür ediyoruz" dedi. Hilal Duran ise, "Arkadaşlarımla çok mutluyum ve Zehra hocamla da birlikte olmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.