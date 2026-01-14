Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü koordinasyonunda, Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okulu iş birliği ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öncülüğünde gerçekleştirilen "Oyunla, Sevgiyle, Birlikte” başlıklı etkinlik kapsamında, Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri Şeyh Edebali Üniversitesini ziyaret etti.

Etkinlik kapsamında, Rektörlük tarafından planlanan program çerçevesinde özel eğitim öğrencileri Üniversite kampüsünde ağırlandı. Çocuk Gelişimi Laboratuvarında özel olarak hazırlanan eğitsel materyaller ve oyun etkinlikleriyle öğrencilerin keyifli vakit geçirmeleri sağlanırken, aynı zamanda aktif katılımları desteklendi. Oyun temelli uygulamalar aracılığıyla çocukların sosyal etkileşimleri teşvik edilerek iletişim ve motor becerilerinin gelişimine katkı sunuldu.

Etkinlik süresince üniversite öğrencileri, çocuklarla birebir ilgilenerek oyun süreçlerinde rehberlik etti. Çocuklarla kurulan bu etkileşim sayesinde öğrencilerin sosyal uyum ve iletişim becerilerinin desteklenmesi amaçlanırken, üniversite öğrencileri için de mesleki bilgi ve becerilerini uygulamaya dönüştürebilecekleri önemli bir deneyim alanı oluşturuldu.