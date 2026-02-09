Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray Otizm Dayanışma Derneği Başkanı ve Anadolu Otizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cennet İnceöz, özel gereksinimli oğlu Hüseyin ile geçen günlük yaşamını paylaştı. Sabahın erken saatlerinde başlayan tempo; okul, dernek çalışmaları, rehabilitasyon ve ev hazırlıklarıyla geceye kadar sürüyor. İnceöz’ün satırları, özel çocuk annelerinin görünmeyen emeğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Aksaray’da otizm alanında yürüttüğü çalışmalarla tanınan, aynı zamanda bir özel birey annesi olan Cennet İnceöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayatının sıradan görünen ama büyük emek barındıran bir gününü anlattı. İnceöz’ün ifadeleri, yalnızca bir annenin rutinini değil; fedakârlık, disiplin ve adanmışlıkla yürütülen bir yaşamı ortaya koydu.

“GÜN SABAHIN İLK IŞIĞIYLA BAŞLIYOR”

İnceöz, sabah saatlerinde başlayan hazırlıkların günün temelini oluşturduğunu belirtti. Kendi kahvesini hazırlarken, oğlu Hüseyin’in kahvaltısını titizlikle planladığını aktaran İnceöz, beslenme düzeninin çocuklar için taşıdığı öneme dikkat çekti.

“Sabah kalkar elimi yüzümü yıkar bir kahve koyarım. Hüseyin peynir, ekmek, taze sıkılmış portakal suyu veya meyveli süt ile kahvaltı yapar ama bugün mini pizza vardı.”

Oğlu henüz uyanmadan önce okulda yiyecekleri öğle yemeğini ve ara öğünleri hazırladığını ifade eden İnceöz, aynı zamanda evdeki diğer sorumlulukları da yerine getiriyor.

EV, OKUL, DERNEK… HEPSİ BİR ARADA

Giyilecek kıyafetlerin hazırlanmasından akşam yemeğinin ön hazırlığına kadar pek çok işi sabah saatlerine sığdıran İnceöz, günün devamında Hüseyin ile birlikte okula geçtiklerini söylüyor.

Saat 15.00’e kadar okulda olduklarını belirten İnceöz, oğlu dersteyken bile dinlenmediğini, dernek faaliyetleriyle ilgilenmeye devam ettiğini vurguluyor.

“O derste iken dernek faaliyetlerini yürütüyor, dernek ofisine uğruyor, varsa işlerimi hallediyorum.”

“Her Teneffüs Ona Koşuyorum”

Paylaşımın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise İnceöz’ün okul saatleri boyunca sürdürdüğü yakın takip oldu.

“Öğlen yemeğini okulda beraber yiyoruz. Ve okul çıkışına kadar her teneffüste yanıma geliyor, onunla ilgileniyorum.”

Bu sözler, özel birey ailelerinin çocuklarını eğitim hayatında yalnız bırakmadığını ve sürecin sürekli bir destek gerektirdiğini ortaya koydu.

MESAİ OKUL SONRASI DA BİTMİYOR

Okulun ardından rehabilitasyon, spor ya da özel ders programlarının başladığını belirten İnceöz, eve dönüş saatinin çoğu zaman akşamı bulduğunu ifade etti.

Yoğun geçen günün ardından bile annelik sorumluluğunun devam ettiğini aktaran İnceöz’ün paylaşımı, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

SÖZLER BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım alan mesaj, özellikle özel çocuk anneleri tarafından “bizim hayatımız” yorumlarıyla karşılık buldu. Pek çok aile, İnceöz’ün satırlarında kendi yaşamlarından izler gördüklerini dile getirdi.

Cennet İnceöz’ün günlük hayatına dair bu içten anlatım, otizmli bireylerin eğitim sürecinde ailelerin üstlendiği kritik rolü bir kez daha gündeme taşıdı. Paylaşımın ardından, özel gereksinimli çocuklara yönelik destek mekanizmalarının artırılması yönündeki beklenti yeniden konuşulmaya başlandı.