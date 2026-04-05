Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e yaptığı sert eleştirilerle gündeme gelen Yılmaz Özdil'le CHP kurmayları arasında tansiyon düşmüyor.

Geçtiğimiz günlerde CHP Milletvekili Gökhan Günaydın mecliste bir basın toplantısı düzenledi. Günaydın toplantıda "Sözcü'nün yayın yönetmeni ve yazarı bize laf yetiştiriyor. Böyle bir yayın politikasına geçtiğinizin farkındayız. Biz iktidarı eleştirince görme ama ben partiyi eleştirince gelin yayına alalım diyorsunuz. Bu, A Haber kafası" ifadelerini kullandı.

Özdil'le polemik yaşayan bir başka isim CHP Milletvekili Burhanettin oldu. Özdil Bulut'un bazı gazetecilerle akçeli ilişkileri olduğunu iddia etmişti. Bulut'ta sosyal medya hesabından Özdil'e seslenerek "Beni eleştireceksiniz diye meslektaşlarınıza hakaret etmeniz size hiç yakışmıyor. Eğer tek bir gazeteciyle ticari bir ilişkim olduğunu ya da yönlendirme yaptığımı ispat ederseniz, söz veriyorum siyaseti bırakacağım. Ancak bunu ispat edemezseniz, bu sözlerinizi geri alıp kamuoyundan özür dileyecek misiniz?” açıklamasını yapmıştı.

'BULUT VE GÜNAYDIN'I TEBRİK EDERİM'

Özdil sosyal medya hesabından vekilleri tebrik ederek, bağımsız gazeteciliği savunmak için uğruna mücadele ettiği insanlar tarafından taşlanmayı göze aldığını ifade eden bir paylaşım yayınladı

Özdil paylaşımında:

"Burhanettin Bulut ve Gökhan Günaydın'ı tebrik ederim… Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, bağımsız gazeteciliği savunmak için elimden geleni yaptım, doğruyu dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatır."