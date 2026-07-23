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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitimini tamamlayan Özden Daşkın, başarıyla mezun olarak doktorluk unvanını aldı. Ordu’nun Gölköy ilçesi Aydoğan Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan genç hekim, azmi ve başarısıyla hem ailesine hem de memleketine büyük bir gurur yaşattı.

"YOLU VE BAHTI AÇIK OLSUN"

Daşkın’ın mezuniyeti, başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm hemşehrileri tarafından coşkuyla karşılandı. İnsan sağlığına şifa dağıtacak olan genç doktora, adım attığı bu kutsal meslek hayatında başarı dilekleri yağdı.

Yakınları ve sevenleri, "Bu büyük gurur ve sevinci bizlere yaşatan genç doktorumuza meslek hayatında üstün başarılar dileriz. Yolu ve bahtı açık olsun" mesajlarıyla mutluluklarını paylaştı.