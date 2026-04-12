Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gazeteci Saygı Öztürk’ün Sözcü gazetesindeki röportajında, “Terörsüz Türkiye” süreci üzerinden dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Özdağ, atılan adımların anayasa değişikliği yoluyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığını mümkün kılmayı hedeflediğini öne sürdü.

Özdağ röportajda:

“Tamamen anayasayı değiştirerek Erdoğan’ın tekrar ve tekrar seçilmesini mümkün kılmak için. Asıl motivasyon bu. Erdoğan, 12 Temmuz 2025’te ‘AK Parti, MHP ve DEM birlikte yol yürüyeceğiz’ dedi. Bu yol anayasa değişikliği yoludur. Seçimde açık-kapalı ittifak. Bunun için Öcalan, İmralı’da çalışma ofisine geçtikten sonra Türkiye partisi görünümlü yeni bir parti kurduracak. Demirtaş’a bu partide önemli bir görev verilerek geniş kesimlere ulaşılmaya çalışılacak. DEM seçmenine de bu seçimde örneğin Erdoğan’ın gitmesi değil ‘Kürt kimliğinin gelmesi’ denilecek.” ifadelerini kullandı.