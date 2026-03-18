Doç. Dr. Selçuk Özdağ, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

'Kayıkçı kavgasına gerek yoktur!' diyen Özdağ, 'Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildiği andan itibaren; Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, tüm bakanlar, Cumhurbaşkanlığı kurullarında çalışanlar ve aile fertlerinin mal varlıkları açık, denetlenebilir ve karşılaştırılabilir şekilde kamuoyuna sunulmalıdır.' ifadelerini kullandı.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili, ifadelerini şu şekilde sürdürdü:

Aynı şekilde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş öncülüğünde tüm milletvekillerinin mal varlıkları da şeffaf biçimde açıklanmalıdır. Meclis açılır açılmaz, bu konuda bir araştırma komisyonu kurulması için önergemizi vereceğiz. Akrabalık ilişkileri ile eş ve çocuklar üzerinden oluşan (varsa) servet artışları dâhil olmak üzere tüm süreçler denetlenmelidir.

'BU MESELE SİYASET ÜSTÜDÜR'

Türkiye’nin acilen “nereden buldun” anlayışını yeniden hayata geçirmesi gerekmektedir. Başta Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurumlar, toplanan vergilerin nereye harcandığını şeffaf bir şekilde açıklamalıdır. Bu mesele siyaset üstüdür; konu doğrudan milletin hakkı, hukuku ve geleceğidir!