Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin basın toplantısında yaptığı açıklamada Türkiye’nin hava savunma sistemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özdağ, balistik ve hipersonik tehditlere karşı mevcut kapasiteyi sorgulayarak hükümete bir dizi soru yöneltti.

Özdağ, özellikle radar sistemleri ve milli füze savunma kapasitesine dikkat çekerek, İncirlik ve Kürecik üslerinin neden NATO’dan alınan Patriot sistemleriyle korunduğunu gündeme getirdi. Türkiye’nin yüksek irtifa hava savunmasının ne ölçüde milli imkanlarla sağlandığı sorusunu yönelten Özdağ, bu konuda kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ayrıca Yunanistan’ın Ege ve Kıbrıs’taki askeri faaliyetlerine de değinen Özdağ, bu gelişmelere karşı nasıl bir adım atılacağının açıklanmasını istedi.

ÖZDAĞ'IN SORDUĞU SORULAR

“Balistik ve hipersonik füzeleri görecek, tespit edecek, izleyecek son teknoloji ürünü radar sistemlerimiz hangileridir? Ve bu radar sistemlerimiz Türkiye’nin hava sahasını aktif olarak kontrol etmekte midir?

Balistik ve hipersonik füzelerini önleyecek milli füze savar bataryalarımız var mı? Ve kullanıyor muyuz?

Eğer var ve kullanımda ise İncirlik ve Kürecik için NATO ülkelerinden neden Patriot füzeleri getiriliyor? Neden bizim milli füze savunma sistemlerimiz İncirlik’i ve Kürecik’i korumuyor?

Patriot bataryaları füze savunma sistemi bağlamında sadece İncirlik ve Kürecik için mi konuşlandırıldı? Memleketin diğer kritik bölgelerinde de füze savunması için alınmış bir tedbir var mı?

Sonuç olarak: Türkiye füze savunmasının yüksek irtifa hususunda savunması sadece NATO’ya mı ihale edildi? Milli bir yüksek irtifa füze savunma sistemimiz var mı ve aktif kullanımda mı?

Yunanistan, İran krizini bahane ederek Kıbrıs’ta ve Ege’de silahlanmaya devam ediyor. Semadirek adasına Patriot sistemleri yerleştiriyor… Bu konuda bir şey yapmayı düşünüyor musunuz?”