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Kaynak: Haber Merkezi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Karadeniz'de Türk bayraklı ve Türk sahipli ticaret gemilerine yönelik saldırılara ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bugüne kadar 11 Türk bayraklı veya Türk sahipli ticaret gemisinin saldırıya uğradığını belirten Özdağ, bunların 7'sinin yalnızca son bir ay içerisinde gerçekleştiğini ifade etti.

Son olarak Türk sahipli bir ticaret gemisinin, Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı'ndan ayrıldıktan kısa süre sonra Karadeniz'de insansız hava aracı saldırısına maruz kaldığını aktaran Özdağ, yaşananların artık münferit olaylar olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi.

"HEDEF YALNIZCA GEMİLER DEĞİL"

Karadeniz'de hedef alınanın yalnızca ticaret gemileri olmadığını vurgulayan Özdağ, Türkiye'nin deniz ticareti, ekonomik güvenliği, denizcilik sektörü ve uluslararası sulardaki meşru ticaret hakkının da saldırılarla tehdit edildiğini savundu. Türk ticaret gemilerine yönelik saldırılar karşısında sessiz kalınmasının, benzer eylemleri teşvik edeceğini ifade etti.

"ULUSLARARASI HUKUK İŞLETİLMELİ"

Sivil ticaret gemilerinin hedef alınmasının uluslararası deniz hukuku ve savaş hukukunun temel ilkelerine aykırı olduğunu belirten Özdağ, saldırıları gerçekleştirenlerin uluslararası hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Türk denizcilerinin görev yaptıkları her noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin diplomatik kararlılığını ve caydırıcı gücünü hissetmesi gerektiğini kaydeden Özdağ, Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumları Birleşmiş Milletler, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve diğer uluslararası platformlarda konuyu en üst düzeyde gündeme taşımaya çağırdı.

Özdağ ayrıca, Karadeniz'de faaliyet gösteren Türk ticaret gemilerinin güvenliğini sağlayacak somut ve caydırıcı tedbirlerin gecikmeden hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Türk ticaret filosuna uzanan her el, Türkiye'nin egemenlik haklarına, ekonomik çıkarlarına ve denizcilik onuruna uzanmıştır" değerlendirmesinde bulundu.