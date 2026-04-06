Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, AKP ve MHP'ye oy veren seçmenlerin bile sürece karşı olduğunu belirterek, CHP'nin DEM ile aynı masada olmasının demokrasiyle açıklanamayacağını savundu.

Özdağ, DEM ile AKP-MHP'nin ittifak içerisinde olduğunu vurgulayarak Özgür Özel'in seçim çağrısına dahi olumlu geri dönüş yapılmadığını hatırlattı.

Özdağ sosyal medya paylaşımında:

"Türk halkının AKP’ye, MHP’ye oy veren kitlesi dahil en az yüzde 80’i bu sürece karşı.

"Öcalan’ın serbest bırakılması ve PKK’lılara af" diye sorduğunuzda oran yüzde 86’lara çıkıyor. Şimdi bu matematik gerçek ortadayken ve AKP-MHP’yle ittifak yapmış DEM Parti de varken, CHP’nin DEM’den gelecek oylar uğruna Türk halkının kahir ekseriyetini karşısına alıp hala o masada oturmasının politik olarak bir manası yok.

Kendi belediye başkanları Silivri’de yargılanan partinin, o başkanları yargılayan iktidar bloğuyla hareket eden DEM’le aynı masada oturmayı kimse demokrasi olarak anlatmasın.

Bakın en son CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçim çağrısı yaptığında DEM’den destek bulamadı" ifadelerini kullandı.