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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile MHP'ye yakınlığıyla bilinen Bengü Türk TV arasında "Zafer Kahvesi" polemiği yaşandı.

Bengü Türk TV ekranlarında yayımlanan haberde, Zafer Partisi'nin bağış kampanyası kapsamında bin lira ve üzeri bağış yapanlara Türk kahvesi hediye edilmesine ilişkin uygulama eleştirildi. Haberde Özdağ hakkında sert ifadeler kullanılırken, kampanyanın kamuoyunda tepki çektiği öne sürüldü.

ÖZDAĞ'DAN SERT YANIT

Söz konusu haberin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ümit Özdağ, Bengü Türk TV'ye sert sözlerle karşılık verdi.

Özdağ paylaşımında, "Kızım, ağabeylerine söyle konunun sizle ilgisi yok. Konu TÜRK kahvesi. Türk olan hiçbir şeyin artık sizinle ilgisi yok. Sizin ilgi, sevgi ve muhabbet alanınız İmralı Kahvesi. Kahveyi MOSSAD ocağında Öcalan pişiriyor, siz servis ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.