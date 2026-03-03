Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ABD ve İsrail’in İran’da bazı bölgelere düzenlediği hava saldırılarına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Özdağ, söz konusu saldırıların İran rejimine karşı yeni bir silahlı yapılanma oluşturmak amacı taşıdığını iddia etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdağ, ABD ve İsrail’in özellikle İran’ın kuzeybatısında yer alan ve “İran Kürdistanı” olarak nitelendirilen bölgelerde Devrim Muhafızları ile İran Silahlı Kuvvetleri’ne ait hedefleri vurduğunu belirtti.

Özdağ açıklamasında, bu saldırıların yaklaşık 10 gün önce PKK’nın İran yapılanması PJAK öncülüğünde kurulduğunu öne sürdüğü “İran Kürdistanı Siyasi Güçleri İttifakı” adlı yapının önünü açmayı amaçladığını savundu. Bu yapılanmanın İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı mücadele hedefi taşıdığını ileri süren Özdağ, bölgede Suriye’nin kuzeyine benzer bir yapı oluşturulmak istendiğini dile getirdi.

Ümit Özdağ, söz konusu planın Kürdistan, Kirmanşah, Batı Azerbaycan, İlam ve Hemedan eyaletlerini kapsayabileceğini öne sürerek, bu süreçte ABD ve İsrail adına sahada İran rejimine karşı silahlı bir ayaklanmanın hedeflendiğini iddia etti.