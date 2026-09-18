Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sözcü TV'de katıldığı İsmail Küçükkaya'nın 'Günaydın Türkiyem' programında önemli açıklamalar yaptı.

"O GÜN TELEVİZYONUN KARŞISINDA HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADIM"

Ümit Özdağ, Türkiye’nin milli üniter yapısının korunmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Yugoslavya’daki iç savaş döneminden örnek veren Özdağ, Mostar Köprüsü’nün uzaktan Hırvat topçuları tarafından yıkıldığını hatırlatarak, "Oturdum ben o gün televizyonun karşısında hüngür hüngür ağladım. Ben o köprüden hiç geçmedim kardeşim, ama o köprü benim köprümdü. Ve benim milletim çekildikten sonra oldum buradan" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında bölgedeki sinsi tezgahların altını çizen Özdağ, Türkiye'nin sınırları üzerinde yabancı unsurların ve ajanların harita manipülasyonları yaptığını belirtti. Gaziantep örneğini veren Özdağ, "Gaziantep’ten bahsederken 'Biz burayı Kürdistan diye tanımlarız' diyen harita üzerinde yabancı askerler var" diyerek yaşanan tehdidin boyutunu gözler önüne serdi. "Benim milletim çekildikten sonra oldu" diyen Özdağ "Aynı şeyin Anadolu'da olmasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"BU OPERASYONA ASLA İZİN VERMEMEK ZORUNDAYIZ!"

"Biliyorum ki Gaziantep'ten bahsederken biz burayı Kürdistan diye tanımlarız diyen harita üzerinde yabancı askerler var" diyen Özdağ, Türk vatandaşlara yönelik psikolojik baskı ve sindirme politikalarına da dikkat çekerek yabancıların halka "Burası Kürdistan olduğu zaman ailen buradan taşınır mı?" şeklinde sorular yönelttiğini belirterek şu vurguyu yaptı:

"Onun için Anadolu üzerinde büyük bir operasyon yapılmaya çalışılıyor."

Özdağ "Bu operasyona asla izin vermemek zorundayız" dedi. Milli üniter devlet yapısının korunmasının hayati bir zorunluluk olduğunun altını çizen Ümit Özdağ'ın bu çıkışı, gündeme bomba gibi düştü.