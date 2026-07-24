Meme kanseri tedavisi gören Kadriye Deniz, malvarlığına yönelik haksız tasarrufta bulundukları iddiasıyla kızı Yurda Deniz ve damadı Murat Gürler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyette bulundu.
Özcan Deniz’in annesi kızıyla mahkemelik oldu: 'Psikolojik baskı, hakaret ve fiziksel müdahale'
Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, mal varlığına haksız müdahale ve psikolojik baskı iddiasıyla kızı Yurda Deniz ve damadı hakkında savcılığa başvurdu.Kaynak: Diğer
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Kadriye Deniz’in avukatı İrem Demir Kural, sundukları suç duyurusu dilekçesinde müvekkilinin mücadele ettiği hastalık ve tedavi dönemi dolayısıyla fiziksel ve ruhsal açıdan koruma altında olması gerektiğini vurguladı.
"Psikolojik baskı, hakaret ve fiziksel müdahale niteliğindeki eylemlere maruz kalan müvekkilin can ve beden bütünlüğünün sağlanması adına, Yurda Deniz ile Murat Gürler hakkında soruşturma başlatılarak kamu davası açılmasını talep ediyoruz."
Özcan Deniz, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından ailesi açık mektup yazmıştı. Meme kanseriyle mücadele eden annesine seslenen Özcan Deniz, şunları söylemişti: "Canım Anacığım.. Ne çocukluğunu ne de gençliğini yaşayamadın. Neler çektiğini de çocuklarının arasında en iyi ben bilirim. Yakında filmini de yapacağım 'Fareli Ev'. Umarım gerçek hayatımın bir kesiti olan bu film, hafızasını kaybetmiş aileme nereden geldiklerini hatırlatır."
"Kendimi bulduğum günden beri tek istediğim senin cefakar elini sıcak sudan soğuk suya sokturmamaktı ve bunu da yaptım. 19 yaşımda bile Almanya'da kazandığım ilk parayla, tek düşündüğüm sana çamaşır makinası almaktı ve almıştım.
Sana karşı tutumum hiç değişmedi. Ben zorlukların içinde ne kazanıyorsam, ne yiyorsam, nerede yaşıyorsam, neye sahipsem hepsini seninle, sizinle paylaştım. Darbelerin çok canımı yaksa da, kıymet ve şükür beklerken hiç beklemediğim şeylerle karşılaşsam da sen benim annemsin."
"Çok şükür Allah'ın izniyle seni büyük bir beladan ve hastalıktan kurtardım. Nurcan, Sibel ve Meleğin de sayesinde.
Allah sana sağlığınla uzun bir ömür nasip etsin. Sen her ne yaparsan yap annemizsin, değerlimizsin. Kimseyle ve kimsenin yaptıklarıyla kıyaslanamazsın."
"Karnında taşımış olman bile yeter bazı şeyleri geride bırakmak için. Olan oldu. Artık tartışmanın bi önemi yok. Allah seni o iki iblisten korusun. Onlarla tekrar yol yürüme gafletinden seni muaf eylesin. İyi ki varsın."