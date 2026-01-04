Yeniçağ Gazetesi
Özcan Deniz'den kardeşine zehir zemberek sözler: Annemi şova alet etmeyin

Özcan Deniz'den kardeşine zehir zemberek sözler: Annemi şova alet etmeyin

Özcan Deniz'in kanserle mücadele eden annesi hastaneye kaldırılırken, ünlü şarkıcı ve eşi Samar Dadgar'ın yılbaşı çekimleri kardeş Yurda Güler'den sert tepki aldı. Aile içi kavga sosyal medyada büyüdü, karşılıklı ağır sözler uçuştu.

Taner Yener Taner Yener
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in uzun süredir görüşmediği annesi Kadriye Deniz'e kanser teşhisi konuldu. Eylül ayından beri tedavi gören Kadriye Deniz, 30 Aralık'ta hastaneye kaldırıldı.

Bu süreçte Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar'ın yılbaşı özel video çekimleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Deniz'in kardeşi Yurda Güler, ağabeyinin gösterişli yılbaşı paylaşımlarına sitem dolu sözlerle karşılık verdi.

Samar Dadgar da görümcesine sessiz kalmadı.Yurda Güler, annesinin sağlık durumu hakkında şu açıklamayı yapmıştı:

“Bizden iyi dileklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim. Annem, bir süre daha kemoterapi almak zorunda maalesef."

Güler ayrıca ağabeyine yönelik Tevfik Fikret'in şiirini alıntılayarak şöyle dedi: "Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın gider ayak! Yarın bakarsınız söner, bugün çıtırdayan ocak! Bugünkü mideler kavi, bugünkü çorbalar sıcak, atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak... Yiyin efendiler yiyin, bu han-i pür-neva sizin, doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin! Tevfik Fikret ne güzel söylemiş.."

Ve ekledi: "Seninle gurur duyuyorum canım abim... Annemin kanser savaşı verdiği devlet hastanesi odasıyla, senin kurduğun o gösterişli masa arasında öyle uzak bir mesafe var ki... Maalesef kilometre ile değil, karakterle ölçülebiliyor.. Var ol...''

Samar Dadgar, videoların yeni olmadığını belirterek yanıt verdi:

"BU VİDEOLAR HAFTALAR ÖNCE ÇEKİLDİ"

Dadgar şöyle devam etti: "Bu videolar haftalar önce çekildi. 1.5 senedir çekimlerim devam ediyor. Bu benim iş programım. İran gündeminden dolayı erteliyorduk. Biz bayağı bir stok yaptık. Birinci sezon çekimini bitirdik. Bundan sonra her cuma yemek programımız ile sizlerle olacağız"

Özcan Deniz de kardeşinin tepkilerine sessiz kalmadı, eşini savunurken sert ifadeler kullandı.

"NAMUSSUZLAR, NAMUS DERSİ VERECEK"

Deniz şu sözlerle eşine destek verdi: "Şimdi sana daha fazla saldıracaklar. Namussuzlar, namus dersi verecek. Ahlaksızlar, ahlak dersi verecek. Sahtekarlar gerçek alınteri ve emeğine saldıracaklar. Asla kulak asma ve işine dört elle sarıl. Seninle gurur duyuyorum"

"BU SOFRA ÇOK HAİN VE ŞÜKÜRSÜZ DOYURDU"

"Ve bu akıl tutulması süreçte yanımda durduğun için sana teşekkür ediyorum. Bu sofra çok haini ve şükürsüzü 40 yıl doyurdu. Şimdi tertemiz ve bereketle gerçek dostları ağırlıyor. Allah bereketimizi arttırsın."

"ANNEMİN TEDAVİSİ İÇİN MİSLİYLE ÖDEME YAPTIM"

Annesiyle ilgili ilk kez konuşan Deniz: "Annem bütün bu sözlerimin dışındadır. Ona en iyi tedaviyi yapmaları için misliyle ödeme yaptım ve de yapacağım. Ama şovlarına aparat olarak kullanıyorlar annemi. Daha önce kullandıkları gibi. Kurtarmaya çalışacağım ama ne kadarını başarabilirim bilmiyorum. Çünkü her yeri tuzak dolu"

Ayrıca annesi için dua isteğiyle: "Umudumuzu kaybetmeden yola devam. Az önce seansımız bitti. Dualarınızı yine bekliyorum. Bu mücadelede olan şifa bekleyen herkese Allah'tan şifa diliyorum. Her şeyin başı sağlık, sağlıkla kalın."

ÖZCAN DENİZ KİMDİR?

Özcan Deniz, Türk şarkıcı, oyuncu, besteci, senarist ve yönetmen. 19 Mayıs 1972'de Ankara'da doğdu.

Aslen Kürt kökenli ve Ağrılı bir ailenin çocuğu olan Deniz, çocukluğunu Aydın'da geçirdi.

Küçük yaşlarda orkestralarda şarkı söylemeye başladı, 14 yaşında kendi orkestrasını kurdu.

İlk albümü "Yine Ağlattın Beni"yi 1992'de çıkardı, asıl çıkışını ise 1993'te "Meleğim" albümüyle yaptı.

Ardından "Beyaz Kelebeğim", "Yalan mı", "Aslan Gibi" gibi albümlerle Türk arabesk-pop müziğinin önemli isimlerinden biri haline geldi.

Sinemada hem oyuncu hem yönetmen olarak çalıştı; "Ya Sonra?", "Evim Sensin", "Su ve Ateş", "İkinci Şans" gibi filmlerin senaryosunu yazıp yönetti ve başrollerinde yer aldı.

Son yıllarda "İstanbullu Gelin" ve "Kızıl Goncalar" gibi dizilerde rol aldı.

Özel hayatıyla da sıkça gündeme gelen Deniz, İranlı moda tasarımcısı Samar Dadgar ile evli.

2025'te kalp damar tıkanıklığı nedeniyle kısa süreli tedavi gördü ancak sağlık durumu şu an iyi.

