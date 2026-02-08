Özcan Deniz'den akıl almaz teklif: Eşi Samar Deniz ilk kez açıkladı: 1 hafta sonra çözdü…

"'OLMAZ' DEDİĞİM KADIN, ŞİMDİ EŞİM"

Eski evliliğindeki zor günlerin ardından Samar'dan mesaj aldığını söyleyen Özcan Deniz, "4-5 yıl sonra Samar'dan 'İyi misin?' mesajı geldi. Ben de 'İyi değilim' dedim. Konuşmaya başladık. Geldi ve bir daha gitmedi. 'Olmaz' dediğim kadın şimdi eşim. Hem benimle hem oğlum Kuzey'le çok iyi anlaşıyor. Ruh eşi diye bir şey gerçekten varmış" ifadelerini kullandı.