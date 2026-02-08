Yeniçağ Gazetesi
08 Şubat 2026 Pazar
Özcan Deniz'den akıl almaz teklif: Eşi Samar Deniz ilk kez açıkladı: 1 hafta sonra çözdü…

Özcan Deniz'den akıl almaz teklif: Eşi Samar Deniz ilk kez açıkladı: 1 hafta sonra çözdü…

Özcan Deniz ve eşi Samar Deniz, magazin dünyasını hem şaşırtan hem de gülümseten bir itirafla gündeme oturdu. Samar Deniz, ünlü şarkıcıdan aldığı evlilik teklifinin detaylarını ilk kez paylaştı. "Bu kadarı ancak filmlerde olur" dedirten o romantik anın perde arkası şöyle...

Özcan Deniz'den akıl almaz teklif: Eşi Samar Deniz ilk kez açıkladı: 1 hafta sonra çözdü…

'Sevdanın Rengi', 'Derin Duygular', 'Dön Desem' ve 'Nasip Değilmiş' gibi hit şarkılarıyla bir döneme damga vuran Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'dan boşandıktan birkaç yıl sonra İranlı tasarımcı Samar Dadgar ile nikâh masasına oturmuştu.

Özcan Deniz'den akıl almaz teklif: Eşi Samar Deniz ilk kez açıkladı: 1 hafta sonra çözdü…

Samar Deniz, eşinin kendisine son derece romantik sözler eşliğinde tektaş yüzük hediye ettiğini ancak bu jestin o kadar doğal ve zarif bir ortamda gerçekleştiğini anlattı ki, evlilik teklifi olduğunu o anda fark edememiş.

Özcan Deniz'den akıl almaz teklif: Eşi Samar Deniz ilk kez açıkladı: 1 hafta sonra çözdü…

"NİŞANLANDIĞIMIZI BİR HAFTA SONRA ANLADIM"

"En çarpıcı detay ise Samar Deniz'in süreci idrak etme aşaması oldu. Ünlü modacı durumu şu sözlerle özetledi:

Özcan Deniz'den akıl almaz teklif: Eşi Samar Deniz ilk kez açıkladı: 1 hafta sonra çözdü…

"Eşim çok romantik cümleler kurdu, yüzüğü taktı ama ben bunun bir evlilik teklifi olduğunu hiç anlayamadım. Nişanlandığımızı tam bir hafta sonra fark ettim!"

Özcan Deniz'den akıl almaz teklif: Eşi Samar Deniz ilk kez açıkladı: 1 hafta sonra çözdü…

Bu tatlı şaşkınlık, çift arasında uzun süre espri konusu haline geldi. Özcan Deniz'in romantik yaklaşımı ile Samar Deniz'in masum heyecanı birleşince magazin tarihinin en eğlenceli evlilik teklifi öykülerinden biri ortaya çıktı.

Özcan Deniz'den akıl almaz teklif: Eşi Samar Deniz ilk kez açıkladı: 1 hafta sonra çözdü…

GEÇEN HAFTALARDA 3. YIL DÖNÜMLERİNİ KUTLADILAR!

2023'te "evet" diyerek mutluluğa adım atan çift, aralarındaki yaş farkı nedeniyle zaman zaman eleştirilere maruz kaldı.

Özcan Deniz'den akıl almaz teklif: Eşi Samar Deniz ilk kez açıkladı: 1 hafta sonra çözdü…

Bütün yorumlara rağmen ilişkilerini koruyan ikili, özel hayatlarını genellikle kamuoyundan uzak tutmayı tercih etti.

Özcan Deniz'den akıl almaz teklif: Eşi Samar Deniz ilk kez açıkladı: 1 hafta sonra çözdü…

Özcan Deniz'in ailesindeki bazı gerilimler nedeniyle ara sıra gündeme gelseler de Samar Dadgar ile birlikteliklerini güçlü biçimde sürdürmeyi başardılar.

Özcan Deniz'den akıl almaz teklif: Eşi Samar Deniz ilk kez açıkladı: 1 hafta sonra çözdü…

ROMANTİK 3. YIL KUTLAMASI!

Son olarak evliliklerinin 3. yılını romantik fotoğraflarla sosyal medyada kutladılar.

Özcan Deniz'den akıl almaz teklif: Eşi Samar Deniz ilk kez açıkladı: 1 hafta sonra çözdü…

Dadgar, eşiyle çekildikleri samimi pozları "3 seneyi doldurduk" notuyla paylaştı.

Özcan Deniz'den akıl almaz teklif: Eşi Samar Deniz ilk kez açıkladı: 1 hafta sonra çözdü…

Sevenlerinden "Daha nice yıllara" temennileri yağdı.

Özcan Deniz'den akıl almaz teklif: Eşi Samar Deniz ilk kez açıkladı: 1 hafta sonra çözdü…

Özcan Deniz daha önce bir programda eşiyle tanışma hikâyesini anlatmıştı.

Özcan Deniz'den akıl almaz teklif: Eşi Samar Deniz ilk kez açıkladı: 1 hafta sonra çözdü…

"AYNANIN KARŞISINA ALIP 'OLMAZ' DEDİM"

10 yıl önce tanıştıklarını belirten Deniz şöyle devam etti: "Tanıştığımızda 20 yaşındaydı. Çok gençti ama zihinsel olarak olgundu. Her şeyi konuşabiliyorduk ama yaş farkı yüzünden 'Olmaz' dedim.

Özcan Deniz'den akıl almaz teklif: Eşi Samar Deniz ilk kez açıkladı: 1 hafta sonra çözdü…

Onu aynanın karşısına alıp 'Bak, olmaz' dedim. Sonra yollarımız ayrıldı."

Özcan Deniz'den akıl almaz teklif: Eşi Samar Deniz ilk kez açıkladı: 1 hafta sonra çözdü…

"'OLMAZ' DEDİĞİM KADIN, ŞİMDİ EŞİM"

Eski evliliğindeki zor günlerin ardından Samar'dan mesaj aldığını söyleyen Özcan Deniz, "4-5 yıl sonra Samar'dan 'İyi misin?' mesajı geldi. Ben de 'İyi değilim' dedim. Konuşmaya başladık. Geldi ve bir daha gitmedi. 'Olmaz' dediğim kadın şimdi eşim. Hem benimle hem oğlum Kuzey'le çok iyi anlaşıyor. Ruh eşi diye bir şey gerçekten varmış" ifadelerini kullandı.

Özcan Deniz'den akıl almaz teklif: Eşi Samar Deniz ilk kez açıkladı: 1 hafta sonra çözdü…

Bu samimi anlatım binlerce yoruma yol açtı ve takipçilere "gerçek aşk hâlâ mümkün" dedirtti.

Özcan Deniz'den akıl almaz teklif: Eşi Samar Deniz ilk kez açıkladı: 1 hafta sonra çözdü… - Resim: 17
Özcan Deniz'den akıl almaz teklif: Eşi Samar Deniz ilk kez açıkladı: 1 hafta sonra çözdü… - Resim: 18
Özcan Deniz'den akıl almaz teklif: Eşi Samar Deniz ilk kez açıkladı: 1 hafta sonra çözdü… - Resim: 19
Özcan Deniz'den akıl almaz teklif: Eşi Samar Deniz ilk kez açıkladı: 1 hafta sonra çözdü… - Resim: 20
Özcan Deniz'den akıl almaz teklif: Eşi Samar Deniz ilk kez açıkladı: 1 hafta sonra çözdü… - Resim: 21
Özcan Deniz'den akıl almaz teklif: Eşi Samar Deniz ilk kez açıkladı: 1 hafta sonra çözdü… - Resim: 22
Özcan Deniz'den akıl almaz teklif: Eşi Samar Deniz ilk kez açıkladı: 1 hafta sonra çözdü… - Resim: 23
Özcan Deniz'den akıl almaz teklif: Eşi Samar Deniz ilk kez açıkladı: 1 hafta sonra çözdü… - Resim: 24
Özcan Deniz'den akıl almaz teklif: Eşi Samar Deniz ilk kez açıkladı: 1 hafta sonra çözdü… - Resim: 25
Özcan Deniz'den akıl almaz teklif: Eşi Samar Deniz ilk kez açıkladı: 1 hafta sonra çözdü… - Resim: 26
Özcan Deniz'den akıl almaz teklif: Eşi Samar Deniz ilk kez açıkladı: 1 hafta sonra çözdü… - Resim: 27
Yeniçağ Gazetesi
