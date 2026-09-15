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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Vali Muammer Erol, Özbekistan’da faaliyet gösteren tur acentelerinin temsilcilerini makamında kabul etti.

Mr.Jahon Travel firmasından Mustafa Bozoğlan, Mırzıyod Mırbadalov, Yulduz Palatova ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak’ı kabul eden Vali Erol, Ordu ile Özbekistan arasında turizm hareketliliğinin artırılması, karşılıklı tur programlarının hazırlanması ve Ordu-Giresun Havalimanı üzerinden direkt uçak turlarının düzenlenmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulduğunu söyledi.

Ordu’nun turizm potansiyelini yerinde incelemek ve karşılıklı turizm iş birliği imkânlarını değerlendirmek amacıyla Ordu Valiliğine bir ziyaret yaptıklarını belirten Mr.Jahon Travel firmasından Mustafa Bozoğlan, Mırzıyod Mırbadalov ile Yulduz Palatova gösterdiği yakın ilgi ve misafirperverliği dolayısıyla Vali Muammer Erol’a teşekkürlerini sundu.

Ordu’nun doğal güzellikleri, yaylaları, sahilleri, tarihi ve kültürel değerleri ile gastronomi zenginlikleri hakkında Özbekistanlı tur operatörlerine bilgi verilirken, Ordu’nun Karadeniz’in önemli turizm destinasyonlarından biri olduğu, kentin Özbekistan pazarında tanıtılmasının bölge turizmine önemli katkı sağlayacağı belirtildi.

Özbekistan’dan Ordu’ya düzenlenmesi planlanan kültür turlarına ilişkin Taşkent, Semerkant, Buhara ve Şehr-i Sebz gibi tarihi şehirleri kapsayabilecek tur programlarıyla Ordu ile Orta Asya arasında yeni bir turizm köprüsü kurulması hedefleniyor.