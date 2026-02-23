Özbekistan'da Türk iş insanını öldüren şüpheliler iki ülke polisinin ortak çalışmasıyla İstanbul’da yakalandı. Bir çoban tarafından üzeri toprakla örtülmüş halde bulunan ölü bedenin kayıp olarak aranan Türk iş insanı Kadir Tunç'a ait olduğu belirlendi. Cinayetin alacak meselesi nedeniyle meydana geldiği belirlenirken, yakalanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Özbekistan'ın Buhara kentindeki Condor kasabasında 17 Ekim 2025'te öldürüldükten sonra bir çoban tarafından üzeri kısmen toprakla örtülmüş bir erkek cesedi bulundu. Özbekistan polisi başlattığı soruşturmada cesedinin büyük bölümü çürümüş olduğu belirlenen kişinin bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Özbekistan polisi yaptığı çalışmada bölgeden geçen bir otomobilin plakasını tespit etti. Yapılan çalışmada şüphelenilen otomobilin, İstanbul’da yaşayan Suat T. (51) adlı bir Türk tarafından kiralandığı ortaya çıktı. Araçta yapılan Luminol incelemede kan izleri bulundu. Bulunan kan örneklerinin cesetle eşleştiği tespit edildi.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HAREKETE GEÇTİ

Bu gelişme üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek Suat T. adlı kişiyi takibe aldı. Yapılan incelemelerde Suat T.’nin lokanta açmayı planladığı Kadir Tunç ile birlikte 28 Mayıs 2025'te Özbekistan’da olduğunu tespit etti. Kadir Tunç (49) hakkında 3 Haziran 2025'te kuzeni tarafından kayıp müracaatı yapıldığı belirlendi.

TÜRK OLDUĞU BELİRLENDİ

Polis bu gelişme üzerine Özbekistan’dan gelen DNA örneklerini Kadir Tunç’un çocuklarından alınan örneklerle karşılaştırdı. Yapılan inceleme sonucu Özbekistan’da cesedi bulunan kişinin Kadir Tunç olduğu belirlendi.

İSTANBUL’DA YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları soruşturmada aralarında Suat T.’nin de bulunduğu 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler poliste yapılan sorgularında cinayeti itiraf etti; olayın üzerindeki sır perdesi kalkmış oldu.

CİNAYET İTİRAFI

Cinayet Büro Amirliğinde ifade veren Suat T., daha önceden tanıdığı Kadir Tunç ile birlikte Özbekistan’da bir lokanta açmaya hazırlandıklarını anlatarak "Özbekistan’da anlaşma yapmak için önce ben ve yanımda bulunan iki arkadaşım Özbekistan’a gittik. 2 gün sonra Kadir Tunç da yanımıza geldi; ancak tam anlaşma olacağı sırada anlaşamayınca işi yapmaktan vazgeçtik." dedi.

Anlaşmanın iptal olmasının ardından bir otomobille geri dönerken Kadir Tunç ile aralarında tartışma çıktığını anlatan Suat T. "Ben otomobili kullanıyordum; yanımda Kadir oturuyordu. Bu anlaşma için ona 20 bin dolar para vermiştim. Anlaşma olmayınca parayı geri istedim. Bana parayı harcadığını veremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine aramızda kavga çıktı" dedi.

'İSTANBUL'A KAÇTIK'

Otomobil kullanırken aralarında başlayan yumruklaşma üzerine aracı durduğunu anlatan Suat T. "Kavga sırasında tam olarak ne yaptığını hatırlamıyorum. Kendimi kaybetmişim. Bir anda onun kanlar içinde kaldığını gördüm. Bir süre sonra öldü. Panik yaşadık. Cesedi otoyoldan biraz içeri girip araçtan çıkardık. Çukur kazamadık. Üzerini toprakla örtüp oradan kaçıp İstanbul’a geri döndük" dedi. Cinayetin ardından kiraladığı otomobili teslim edemediğini anlatan Suat T.'nin "Bir arkadaşımı Özbekistan’a gönderip ona otomobili teslim etmesi için para verdim. O cinayeti bilmiyordu. Aracı kiraladığımız yere teslim edip geri döndüm". dediği öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.