Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, eğitim takvimi üzerinden yaptığı açıklamada 10 Kasım ve milli bayramlara yönelik uygulamalara sert tepki gösterdi.

Sınav takviminin Milli Takım maçı nedeniyle öne çekilebildiğini hatırlatan Özbay, aynı hassasiyetin 10 Kasım ve Atatürk söz konusu olduğunda gösterilmediğini savundu.

“SEÇİCİ HASSASİYET” ELEŞTİRİSİ

Özbay, açıklamasında bazı konularda hızlı karar alınabildiğini, ancak milli değerler söz konusu olduğunda “program yoğunluğu” gerekçesi öne sürüldüğünü belirtti. Bu durumu “seçici duyarlılık” olarak nitelendirdi.

Özbay sosyal medya hesabından:

"Sınav takvimini Milli Takım maçı için bir günde öne çekebilen o “yüksek hassasiyet”; konu 10 Kasım ve Mustafa Kemal Atatürk olunca bir anda seçici bir duyarsızlığa, “program yoğunluğu” bahanesine dönüşüyor.

Ne hikmetse; 30 Ağustos’un ardından açılan okullarda kurucu iradeyi hatırlatmak “yük” sayılırken, konu iktidar övgüsü veya vakıf görünümlü tarikatlar olunca tüm çarklar; yazısıyla, programıyla ve takibiyle eksiksiz çalışıyor.

29 Ekim, 23 Nisan ve 19 Mayıs gibi en büyük bayramlarımızı yıllardır birkaç dakikalık protokollere sıkıştırabiliyorsanız; demek ki bunlar gerçekten kutladığınız bayramlar değil, sizin için geçiştirilmesi gereken bürokratik birer angarya.

Oysa nutuklarınızda dilinizden düşmeyen o “milli” ve “manevi” kelimelerinin ne ifade ettiğini sormak gerekir: Türkiye Cumhuriyeti’nin ufkunda Atatürk’ten, tam bağımsızlıktan ve Cumhuriyet’ten daha büyük hangi değeriniz var?

Yoksa bunlar sizin için hiçbir zaman gerçek bir değer olmadı mı? Cumhuriyetin imkânlarıyla ulaştığınız o makamlardan, bu değerlere mesafe koyan, hatta onlara yönelen bir dile savrulmak… Buna ne denir?

Dürüst olun! Mesele net: Takvimi maç saatine göre esnetebiliyorken; 10 Kasım’a gelince bahane üretenlerle, Cumhuriyet’e “narkoz” diyenler aynı zihniyetin farklı tonlarıdır. Şunu iyi bilin: O irade olmasaydı bugün ne adına takvim değiştirdiğiniz o “Milli Takım” olurdu, ne başında oturduğunuz o “Milli Eğitim Bakanlığı”, ne de ulaştığınız o makamların bir meşruiyeti kalırdı.

Cumhuriyet’le mesafeniz takvime, Atatürk’le derdiniz dilinize yansıyor. Zihniyetiniz ve hizalanmanız ortada. Ama emin olun; son sözü Cumhuriyetçi eğitim emekçileri ve gerçek yüzünüzü gören bu halk söyleyecek! Biz Milli Takımımızı da destekleriz; “milli”nin ne demek olduğunu bize kazandıran Atatürk’ü ve Cumhuriyet’i de unutmayız, unutturmayız.

Sizi de unutmayız" açıklamasını yaptı.