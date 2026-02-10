Geçtiğimiz günlerde CHP’den istifa eden ve AKP’ye geçeceği konuşulan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, tepkilerin odağı oldu.

AKP’li Şamil Tayyar, CHP’den ayrılan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın AKP’ye geçişi rafa kalktığını belirterek, "Partili bir dostumuzun ifadesiyle Özarslan siyasi karantinaya alındı” sözlerini sarf etti.

Özarslan’ın hakkındaki iddiaların savcılık soruşturması kapsamında takip edileceğini belirten Tayyar, “Teşkilatla istişare yapılacak, nihai değerlendirme olumlu olursa o vakit geçiş ihtimalinden söz edilebilir” ifadelerini kullandı.

Tayyar, açıklamasının tamamında şunları söyledi,

“CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan’ın AK Parti’ye geçişi şimdilik rafa kaldırıldı.

Gördüğüm kadarıyla, hakkındaki iddialar, savcılık soruşturması takip edilecek, teşkilatla istişare yapılacak, nihai değerlendirme olumlu olursa o vakit geçiş ihtimalinden söz edilebilir.

Doğru bir tavır.

Sorumsuz aracılara rağmen Cumhurbaşkanımızın bu duyarlılığı çok kıymetli.

Hayırlara vesile olur İnşallah.”