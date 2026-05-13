Gençlerbirliği'ni deplasmanda geriden gelerek 2-1 yenen ve Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdıran Trabzonspor'da son dönemde yakaladığı çıkışla dikkat çeken bir performansa imza atan Ozan Tufan maç sonu açıklamalarda bulundu.

OZAN TUFAN: 'TARAFTARLARIMIZ GOLDEN SONRA BİZİ AYAKTA TUTTU'

Ozan galibiyet sonrası, “Taraftarlarımıza takımım adına çok teşekkür ediyorum. Bizi çok güzel bir şekilde desteklediler. Golden sonra bizi ayakta tuttular. Final maçında da onlardan aynı performansı bekliyorum. Kupa kazanmak istiyoruz.” diye konuştu.

'İNŞALLAH YİNE MİLLİ FORMAYI GİYERİM'

Hayalinin her Türk futbolcusu gibi Dünya Kupası kadrosunda yer almak olduğuna değinen Ozan Tufan, “Milli takımda forma giymek ve Dünya Kupası’na gitmek her futbolcunun hayalidir. Yıllarca giydim ve mücadele ettim. İnşallah yine milli formayı giyerim. Benim için büyük bir gurur olur.” ifadelerini kullandı.