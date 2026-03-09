Almanya'nın Hoffenheim forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak, eski takımı Galatasaray’ın Liverpool karşısındaki iç saha başarısı ve taraftar desteğinin ötesinde bir güce sahip olduğunu belirtti.

25 yaşındaki stoper, ABD merkezli The Athletic’e yaptığı açıklamada, “Galatasaray bana bugün olduğum kişiliği kazandırdı. Liverpool ise ismimin dünya çapında duyulmasını sağlayarak beni üst düzey bir oyuncu haline getirdi. İlginç bir karşılaşma olacak. Galatasaray, sadece iç saha avantajı ve taraftarlarıyla sınırlı bir takım değil, çok daha fazlasını temsil ediyor.” ifadelerini kullandı.

Kabak, uzun süren sakatlık dönemlerinin psikolojik zorluklarına değinerek, “Zor bir süreçti ama sahaya döndüğünüzde hissettiğiniz şey paha biçilemez. Yaşadığım için mutluyum; sakatlık değil, bana kazandırdığı tecrübeler ve farkındalık için. Artık daha olgun ve güçlü bir oyuncuyum.” dedi.

Rehabilitasyon sürecinde kendisine Kürk Mantolu Madonna ilham verdiğini söyleyen Kabak, farklı bakış açılarını anlamasını sağlayan bu deneyimin değerli olduğunu ifade etti.

Kariyer planlamasıyla ilgili soruya ise, “Planlama yok; yaşadıklarımdan sonra değil. Şu an performansım iyi ve önümde hâlâ büyük fırsatlar olduğunu düşünüyorum.” yanıtını verdi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde İtalya ile Bologna’da oynanan hazırlık maçında sağ diz ön çapraz bağlarını koparan Kabak, “Olay kabul edilemez ve korkunçtu. Almanya’daki özel bir şampiyonada oynama hayalim vardı, bu yüzden büyük bir hayaldi.” dedi.

Türkiye-Gürcistan maçını hastanedeki odasında izlediğini anlatan futbolcu, “İlk grup maçı ameliyat olduğum gün oynandı. Ameliyattan yeni çıkmıştım ve ilaçların etkisindeydim. Ailem ve menajerlerimle odadaydım, maçı televizyonda görünce gözyaşlarımı tutamadım. Zor bir dönemdi.” ifadelerini kullandı.

Bu sezonki performansıyla ilgili değerlendirmede bulunan Kabak, “Maç başına dört veya beş kafa vuruşuna ulaşmaya çalışıyorum. Duran toplarda etkili olabilirim, ama yetenek kadar zihniyet ve mücadele gerekiyor. Topa 10 kez vuramazsam 11. seferi aynı azimle deneyeceğim.” dedi.

Sezon sonunda Hoffenheim ile sözleşmesi sona erecek Kabak, Avrupa’nın beş büyük liginde penaltılar hariç en golcü stoper olarak öne çıkıyor. Milli oyuncu, son 11 maçta 4 gol kaydetti.