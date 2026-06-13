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A Milli Futbol Takımı'nın arka hattında görev yapan Ozan Kabak, teknik patron Vincenzo Montella'nın turnuvanın ilk randevusundaki rakipleri Avustralya hakkında tüm detayları takıma aktardığını belirtti.

Milli takımın Killarney Park bünyesindeki idmanı öncesinde medyanın sorularını göğüsleyen tecrübeli stoper, takım içindeki coşkunun üst seviyede olduğunu dile getirdi.

Karşılaşma öncesi hazırlık evresini eksiksiz tamamladıklarına değinen Kabak, "Bugün son antrenmanımızı yapıyoruz. Bizi burada kimse yalnız bırakmadı, çok güzel bir destek var, çok güzel karşıladılar. Herkese teşekkür ediyorum. Bugün güzel bir antrenman yapıp, yarın maç için hazır olacağız." şeklinde görüş belirtti.

Okyanusya ekibiyle oynayacakları müsabakaya taktiksel ve fiziksel olarak yoğunlaştıklarını söyleyen milli futbolcu, şu açıklamaları yaptı:

"Avustralya’yı analiz etmek için zamanımız oldu, ezberledik diyebiliriz. Fiziksel olarak güçlü bir rakip, başka bir kıtadalar önceden izleme şansımız olmadı ama hocamız çok iyi bir analiz çıkardı. Bize Avustralya’yı ezberletti. Şu an sadece Avustralya'yı izledik, analiz ettik, diğer takımlar için sayfayı açmadık. O yüzden şu an Avustralya’ya karşı bilgi sahibiyiz."

Medyadan gelen, "Alman Ligi'nde Hoffenheim ile bu sezon çok gol attın. Dünya Kupası'nda da senden gol görecek miyiz?" sorusu üzerine ise başarılı savunmacı, "Kim gol atmak istemez, ben de tabii ki isterim. Öncelikli hedefimiz tabii ki defans olarak gol yememek, ondan sonra inşallah nasip olur." karşılığını verdi.

İtalyan çalıştırıcı Montella’nın kadrodaki tüm isimlerle birebir diyalog kurduğunu belirten yetenekli futbolcu, "Hocamız oynayanlara pozisyon icabı farklı taktikler de veriyor. Benden ne istediğini söylemek doğru olmaz ama hoca herkesle güzel bir şekilde ilgileniyor." dedi.

Deneyimli oyuncu Ozan Kabak, ifadelerini şu sözlerle noktaladı:

"Turnuvalarda, modern futbolda defans yapmak zorunlu bir şey. Takım halinde defans yapmalıyız. Gol yememek çok önemli, özellikle turnuva özelinde gol yemeden kazanmak, hatta berabere kalabilmek. Bence gol yemeden maçları tamamlamak çok önemli bir etkiye sahip olacak. 2019’dan beri milli takımdayım, 7 seneyi geçti. Milli takımda forma giymek başlı başına gurur, birçok maç oynadım ilk kez dünya kupası oynuyorum. Milli takım bana çok şey kattı, ben de inşallah milli takıma bir şeyler katarım."