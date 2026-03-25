Ozan Kabak’ın 26. yaş günü, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen organizasyonla kutlandı. Milli takım kampındaki etkinliğe federasyon yetkilileri, teknik heyet ve futbolcular katıldı.

TFF BAŞKANI İBRAHİM HACIOSMANOĞLU DA KATILDI

Kutlamada İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve teknik direktör Vincenzo Montella da yer aldı. Takım arkadaşlarıyla birlikte doğum günü pastasını kesen Kabak, kamp atmosferinde moral depoladı.

ROMANYA MAÇI İÇİN MESAJI VERDİ

Kutlama sırasında kısa bir konuşma yapan milli stoper, sakatlık sürecinin ardından yeniden milli takıma dönmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kabak, “Sakatlık sonrası yeniden burada olmak benim için çok değerli. En büyük hedefimiz, Romanya maçını kazanarak Dünya Kupası yolunda önemli bir adım atmak” dedi.

OZAN KABAK'IN DÖNÜŞÜ MONTELLA'NIN ELİNİ GÜÇLENDİRDİ

Uzun süren sakatlık döneminin ardından yeniden ay-yıldızlı formaya kavuşan Ozan Kabak’ın dönüşü, teknik heyet açısından da kritik önem taşıyor.

Savunma hattında alternatifleri artıran bu gelişme, Romanya karşılaşması öncesi Montella'nın da elini güçlendirdi.