A Milli Takım'ın yarın Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi Ozan Kabak ile Deniz Gül basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Ozan Kabak ve Deniz Gül'den Dünya Kupası mesajı: 2002'ye atıf yaptılar
A Milli Takım futbolcularından Ozan Kabak ve Deniz Gül Kuzey Makedonya ile oynanacak hazırlık maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Her iki oyuncu da 2002'deki turnuvaya benzer bir başarı elde etmeye çalışacaklarını ifade etti.Furkan Çelik
Sahada hep en iyisi için mücadele edeceklerini ifade eden Deniz Gül, "Çok fazla iyi oyuncumuz var. Çok büyük hayallerim ve hedeflerim var. Bu hedeflere hep birlikte ulaşacağımıza inanıyorum. 2002 yılında ben daha doğmamıştım ama muazzam bir yolculuk yapmışlardı. Umarım biz de aynısını ya da daha iyisini yapabiliriz" diye konuştu.
'BUNUN HEYECANI TARİF EDİLEMEZ'
Ozan Kabak ise şunları söyledi:
"24 sene sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılacağız. Bunun heyecanı tarif edilemez. Elimizden gelen iyi şekilde ülkemizi etmeye çalışacağız. Umarım güzel bir turnuva geçireceğiz. Burası milli takım. Türkiye'nin en iyi oyuncuları burada. Biz de elimizden geleni yapacağız. Ülkemizi için en iyisi kimse o oynayacak. Diğerleri onu destekleyecek. Çok heyecanlıyız"
'SÜREKLİ KENDİNİ GELİŞTİREN BİR MİLLİ TAKIM VAR'
"1.5 sene sakattım. Sonrasında güzel bir şekilde döndüm. Çalışmalarımın karşılığını aldım. 2024 yılının üzerine 2 sene geçti. Sürekli kendini geliştiren bir milli takım var. Başta hocamız güzel bir ortam oluşturdu. Her maç gelişiyoruz. Şu ana kadar bu turnuva öncesi her şey güzel geçiyor. Bunun öncesinde birkaç gün izin vermişti, ailemizle vakit geçirmemizi istemişti. Bundan sonra yavaş yavaş havaya girip en iyi şekilde turnuvayı geçirmek istiyoruz
'ORADA FUTBOL OYNAMAKTAN KEYİF ALIYORUM'
"4-5 takımda oynadım. Şimdi de sözleşmemi uzattım. Orada futbol oynamaktan keyif alıyorum. Ülkemizi orada gururla temsil ediyorum. Benim için güzel bir kariyer planıydı. Bunu şu an gerçekleştiriyorum. Bunun için gururluyum"
'KULÜP TAKIMLARINI BİR KENARA BIRAKTIK'
"Belki her futbolcunun bir kere başına gelebilecek bir olay. Kulüp takımlarını bir kenara bıraktık, tam konsantrasyon milli takım"
'İNŞALLAH BİZ DE KENDİ TARİHİMİZİ YAZARIZ'
"Biz kendi izimizi bırakmak istiyoruz. Geçen gün Rüştü ağabey, Bülent ağabey geldi, sohbet ettik. Gerçekten yaptıkları inanılmaz bir başarı. Hala her yerde onları görüyoruz. İnşallah biz de kendi tarihimizi yazarız"