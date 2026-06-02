Sözcü Yazarı Ozan Bingöl, merkezi yönetim bütçesindeki faiz harcamalarının geldiği korkunç boyutu köşe yazısında resmi verilerle ortaya koydu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilen 2018 yılından bu yana bütçedeki faiz yükünün enflasyonu katbekat solladığını belirten Bingöl, 2026 yılı sonu itibarıyla toplanan vergilerin beşte birinin faiz ödemelerinde buharlaşacağını vurguladı.

ENFLASYONU KATBEKAT SOLLAYAN REEL FAİZ TIRMANIŞI

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, yeni hükümet sistemine geçilen 2018 yılında bütçeden yapılan faiz ödemesinin 73,9 milyar lira olduğunu hatırlatarak, 2026 yılı için öngörülen faiz harcamasının ise 2 trilyon 741 milyar liraya ulaştığını aktardı. Bingöl, bu iki dönem arasındaki ürkütücü farkı şu analizle gözler önüne serdi:

"2018 yılına göre bütçedeki faiz artış oranı tam yüzde 3.606 olmuştur. Oysa aynı dönemde, yani 2018 Ocak ile 2026 Ocak arasında TÜFE (enflasyon) artış oranı yüzde 1013’tür. Karşımızda enflasyon artışını katbekat sollamış, reel bir faiz yükü tırmanışı var."

2018 yılı ve öncesinde bütçede yatırıma ayrılan payın faiz ödemelerinin üzerinde olduğunu belirten Bingöl, 2019'dan itibaren ibrenin tersine döndüğünü ifade etti. Bingöl'ün paylaştığı verilere göre; 2026 bütçesinde faize 2,7 trilyon lira ayrılırken, ülkenin kalkınması ve yatırımlar için ayrılan kaynak sadece 1,3 trilyon lirada kaldı.

HER 100 LİRALIK VERGİNİN 20 LİRASI FAİZE GİDİYOR

AKP'nin ilk dönemlerinde bütçe disiplini ve denge-denetim mekanizmaları sayesinde faiz yükünün ciddi oranda azaltıldığını ve paranın yatırıma aktarıldığını belirten Ozan Bingöl, yeni sistemle birlikte kazanımların kaybedildiğini vurguladı. Yanlış ekonomi politikaları, seçime endeksli harcamalar ve garanti ödemeli projeler nedeniyle bütçenin yeniden faiz sarmalına girdiğini belirten Bingöl, "2017 yılında bizlerden tahsil edilen her 100 lira verginin 10 lira 60 kuruşu faize giderken, 2025 yılında bu tutar 18 lira 60 kuruşa yükseldi. 2026 yılında ise durum daha da vahim: Ödediğimiz her 100 liralık verginin tam 19 lira 80 kuruşu faiz olup buharlaşacak” dedi.

FAİZ HARCAMALARI BÜTÇE ÖDENEĞİNİ DE AŞABİLİR

Yılın ilk 4 ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini paylaşan Bingöl, ocakta 456,4 milyar, şubatta 183,6 milyar, martta 235,9 milyar ve nisanda 257,6 milyar lira olmak üzere ilk 4 ayda toplam 1 trilyon 133 milyar lira faiz ödemesi yapıldığını açıkladı.

Hazine’nin önümüzdeki döneme ait borçlanma stratejisi verilerinden yararlanarak ilk 8 aylık projeksiyona ulaştığını belirten Bingöl, mayısta 123,6, haziranda 189,7, temmuzda 300,6 ve ağustosta 159,5 milyar liralık ek faiz yükünün geleceğini yazdı. Buna göre ilk 8 ayda faiz faturası 1,9 trilyon lirayı aşacak ve mevcut trend sürerse yıl sonu faiz harcaması 2,8 trilyon lirayı geçerek bütçede öngörülen 2,7 trilyon liralık başlangıç ödeneğini bile geride bırakacak.

OVP VERİLERİ GÖSTERİYOR Kİ "FAİZDE DURMAK YOK"

Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan resmi tahminlerin de yüksek faiz kabusunun bitmeyeceğini tescillediğini belirten Ozan Bingöl, OVP’ye göre 2027 yılında 3 trilyon 40 milyar lira, 2028 yılında ise 3 trilyon 346 milyar lira faiz ödemesi yapılacağını hatırlattı.

Madalyonun diğer yüzünde ise Merkez Bankası'nın (TCMB) parasal sıkılaşma maliyetleri yer alıyor. Merkez Bankası'nın 2025 yılında 1 trilyon 66 milyar lira zarar açıkladığına dikkat çeken Bingöl, bu devasa zararın 166,4 milyar lirasının doğrudan KKM (Kur Korumalı Mevduat) kaynaklı faiz giderlerinden oluştuğunu belirtti. Bingöl, bütçedeki faiz yükü ile Merkez Bankası'nın zararlarının aynı yanlış politikaların ürünü olduğunu ifade ederek yazısını, "Bizlere düşen ise faiz ödemeleri için Hazine’nin havuzuna vergi taşımak" sözleriyle eleştirel bir şekilde sonlandırdı.