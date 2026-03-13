Sezonun en dikkat çeken yapımlarından biri haline gelen dizinin başarısının arkasında sürükleyici hikâyenin yanı sıra güçlü oyuncu kadrosu da bulunuyor. Dizinin popülerliği arttıkça oyuncuların bölüm başı kazançlarına dair iddialar da sosyal medyada sık sık gündeme geliyor.
Ozan Akbaba’nın Uzak Şehir’den kazancı gündem oldu: Bölüm başı ücreti dudak uçuklattı
Uzak Şehir dizisi, Kanal D ekranlarında yayınlandığı günden bu yana reytinglerde güçlü performans göstermeye devam ediyor. Dizide canlandırdığı Cihan Albora karakteriyle büyük ilgi gören Ozan Akbaba’nın kazancı ise son günlerde magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu.Derleyen: Cansu İşcan
Son günlerde özellikle başrol oyuncusu Ozan Akbaba’nın bölüm başına aldığı ücret üzerine yoğun tartışmalar yaşanıyor.
MagazinBurada tarafından paylaşılan iddiaya göre, dizide Cihan karakterine hayat veren Akbaba’nın bölüm başına yaklaşık 1 milyon 600 bin TL kazandığı öne sürüldü.
Bu rakam kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Öte yandan Gazete Magazin geçen yılın sonunda oyuncunun bölüm başı 1 milyon 500 bin TL aldığını açıklamıştı.
Aynı projede yer alan Sinem Ünsal’ın da benzer bir ücret aldığı konuşulurken, yeni sezonda Ozan Akbaba’nın ücretine yaklaşık 100 bin TL zam yapıldığı iddia edildi.
Daha önce Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Kasaba Doktoru gibi yapımlarda rol alan oyuncu, Uzak Şehir’deki performansıyla izleyiciden tam not almayı sürdürüyor.
Akbaba, daha önce verdiği bir röportajda diziyi “ezber bozan bir proje” olarak nitelendirmişti. Ünlü oyuncu, dizinin yalnızca bir hikâye anlatmadığını, aynı zamanda sektörde farklı bir samimiyet ortamı yarattığını şu sözlerle dile getirmişti:
“Bu projeyle birlikte sektörde küçük de olsa bir değişim rüzgârı esmeye başladı. Alışılmış kalıplar kırıldı, samimiyet arttı ve klişeler farklı bir forma büründü.”