Ankara’nın Pursaklar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde Özal Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kızılay yönünde seyir halinde olan A.E. yönetimindeki 06 CBE 352 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Savrulan motosiklet yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü A.E.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri kazanın yaşandığı bölgede inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.